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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
98
Час на прочитання
1 хв

Android буде самостійно перезавантажуватись кожні три дні: для чого це потрібно

Google поки не розкриває всіх деталей.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Android отримає нову функцію безпеки

Android отримає нову функцію безпеки / © Reuters

Google впроваджує нову функцію безпеки в Android, яка передбачає автоматичне перезавантаження пристрою, якщо його не було розблоковано протягом трьох днів поспіль.

Про це повідомляє 9to5Google.

Після такої перезавантаження користувачу доведеться ввести PIN-код або пароль, щоб отримати доступ до пристрою.

Нововведення стане частиною оновлення Google Play Services 25.14, яке буде розповсюджене найближчими тижнями. Функція працюватиме на смартфонах і планшетах, однак не зачепить смарт-годинники та телевізори на базі Android.

Це не скидання до заводських налаштувань, а лише переведення пристрою у стан «до першого розблокування» (BFU). У такому стані дані краще захищені, оскільки доступ до них можливий лише після введення коду розблокування.

Подібна функція вже реалізована в iOS 18.1, де перезавантаження iPhone відбувається після чотирьох днів без розблокування.

На цей момент невідомо, які саме версії Android підтримуватимуть нову функцію, а також чи буде система повідомляти користувача про причину автоматичного перезавантаження.

Нагадаємо, раніше ми писали, про найкращі способи видалити кеш на Android. Це допоможе звільнити місце та покращити роботу телефону.

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