Розкрито схеми продажів «сірих» iPhone в Україні: як працює тіньовий ринок техніки

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Дивувало й те, з якою швидкістю в українських магазинах зʼявлялися новинки – ледь не раніше ніж в ЄС. Ситуація прояснилася після того, як в розпорядженні редакції УНН опинився лист, у якому детально описані схеми нелегального імпорту техніки.

Як зазначається у матеріалі УНН, цей лист був надісланий низці державних органів нібито з метою викриття махінацій з боку великих мереж, що продають техніку в Україні. Його автори - представники невеликих гравців ринку. Вони фактично описали власні ж схеми, якими користуються вже багато років. Їхній лист став фактично явкою з повинною і дорожньою картою для правоохоронних органів.

«Схема, за якою все працює, спрощено виглядає наступним чином: закупівля "сірої" техніки, її нелегальний імпорт і продаж через низку ФОПів. А далі по класиці - виведення прибутку в криптовалюту і за кордон», - йдеться у матеріалі.

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Невеликі мережі, що продають «сіру» техніку, закуповують її у Південно-Східній Азії, зокрема в Китаї, Гонконзі та В’єтнамі. В цих країнах розташовані основні виробничі потужності американської компанії. В Україну гаджети звідти завозять мікроавтобусами, а в митних деклараціях вони проходять як нібито дешеві аксесуари. Це дозволяє уникати компаніям уникати сплати мита і ПДВ. Журналісти припускають, що не обійшлося й без корупції на самій митниці.

Після ввезення в країну нелегальної техніки її реалізація відбувається через розгалужену мережу ФОПів. У чеках магазини часто не зазначають жодного підприємства, або ж вказують випадкових ФОПів і ця інформація постійно змінюється. Така схема дозволяє зменшувати податкове навантеження і знижувати вартість техніки на 20-30% порівняно з гаджетами, які завозять в Україну офіційно. Окрім того, схеми з нелегального імпорту і уникнення оподаткування дозволяють ділкам збагачуватися, виводити кошти, не залишаючи цифрових слідів, зокрема, за допомогою криптовалют.

Водночас покупці «сірих» ґаджетів залишаються без гарантійного обслуговування та доступу до офіційного сервісу. Саме тому магазини, що продають нелегальну техніку активно «напарюють» споживачам додаткову гарантію, яку потрібно докуповувати. Спокушаючись на «приємну знижку», вони навіть не здогадуються, що таким чином фактично підтримують тіньовий бізнес. В той же час на таких махінаціях ділків бюджет України щороку втрачає мільярди гривень.