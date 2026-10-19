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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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36
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Мряці кінець: синоптики попередили про кардинальну зміну погоди в Україні

В Україні очікується суттєва зміна синоптичної ситуації завдяки потужному антициклону GERHARD, що заблокує арктичний холод та принесе потепління.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Осінь

Осінь / © pexels.com

Період туманної сирості в Україні добігає кінця завдяки приходу антициклону «Gerhard», який принесе сонячні та теплі дні. Хоча 20 жовтня у більшості регіонів ще пройдуть дощі, повітря впродовж тижня прогріватиметься до +18…+21 градуса вище нуля.

Детальний прогноз погоди в Україні — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Погода в Україні

Керівник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що період сірої та туманної сирості в регіоні добіг кінця, адже синоптична ситуація суттєво змінюється. За його словами, останній із південних циклонів остаточно втрачає силу, і на тривалий час головним чинником формування погоди стає антициклон «Gerhard». Він принесе сонячні дні та приємну, по-вересневому теплу погоду.

«Епізод сірої туманної сирості завершився. синоптична ситуація перебудовується. Останній із серії південних циклонів втрачає активність і домінантом у формуванні погоди нашого регіону на тривалий час стає антициклон «Gerhard». Він забезпечить погожу, по-вересневому теплу погоду, приємним бонусом стане більше сонячних годин», — повідомляє Постригань.

У вівторок, 20 жовтня, атмосферні фронти з півдня зумовлять дощі на Правобережжі та на півдні України, причому вночі опади будуть інтенсивнішими. Попри це, температура повітря залишатиметься нетипово високою для цієї пори року: від +6 до +11 градусів уночі до +14…+19 градусів удень.

Постригань зазначає, що до кінця поточного тижня доступ арктичного холоду до України залишатиметься заблокованим. Вітри постачатимуть прогріті повітряні маси з Балкан та Середземномор’я, тож істотних опадів не передбачається. Нічна температура становитиме +7…+12 градусів тепла а вдень повітря прогріватиметься до +13…+18 градусів.

В Українському гідрометцентрі прогнозують 20 жовтня хмарну погоду із проясненнями.

«На Правобережжі, в Херсонській області та Криму помірні, у південно-західній частині країни місцями значні дощі, на решті території без опадів», — повідомляють синоптики.

Вночі та вранці в Карпатах та на сході країни місцями зберігатиметься туман. Вітер дутиме східний, південно-східний, та зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах від +9 до +14 градусів тепла, у західних областях очікується до +6…+11 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +13 до +18 градусів вище нуля, на Закарпатті та півдні країни буде дещо тепліше — там очікується до +21 градуса тепла.

Погода в Україні 20 жовтня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 20 жовтня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині 20 жовтня буде хмарно з проясненнями, подекуди пройдуть помірні дощі. Вітер дутиме південно-східний та зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +9 до +14 градусів тепла, вдень очікується від +13 до +18 градусів вище нуля. У Києві вночі буде від +11 до +13 градусів тепла, вдень очікується близько +16…+18 градусів тепла.

Погода у Львові

На Львівщині 20 жовтня погоду визначатиме вплив атмосферного фронту від циклону над Одесою. У регіоні буде хмарно із проясненнями.

Вночі та вранці пройдуть невеликі дощі, вдень без істотних опадів, також очікується слабкий туман. Вітер буде східний та дутиме зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від +4 до +9 градусів тепла, вдень очікується від +11 до +16 градусів тепла. У Львові температура повітря вночі коливатиметься від +6 до +8 градусів тепла, вдень очікується від +12 до +14 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро 20 жовтня буде хмарно та з проясненнями. Місцями можливі невеликі дощі. Вітер буде східний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області:

  • вночі коливатиметься від +8 до +13 градусів тепла;

  • вдень від +15 до +20.

У місті Дніпро температура коливатиметься в межах:

  • вночі від +10 до +12 градусів тепла;

  • вдень очікується від +14 до +19 градусів тепла.

Погода у Харкові

На Харківщині 20 жовтня синоптики прогнозують хмарну погоду із проясненнями та без істотних опадів. Вночі та вранці місцями зберігатиметься туман. Вітер дутиме північно-східний та зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі по області становитиме від +8 до +13 градусів тепла, вдень очікується від +14 до +19 градусів вище нуля.

У Харкові температура повітря вночі становитиме від +9 до +11 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +16…+18 градусів вище нуля.

Погода в Одесі

На Одещині та у місті Одеса 20 жовтня буде хмарно із проясненнями. Вночі та вдень очікується помірний дощ, місцями значний.

Водночас синоптики попереджають про нічні грози у місті, у зв’язку з цим оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.

Синоптики попереджають про нічні грози в Одесі 20 жовтня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про нічні грози в Одесі 20 жовтня / © Укргідрометцентр

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +10 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +14 до +19 градусів вище нуля.

На автошляхах області вночі та вранці місцями видимість під час дощу становитиме 1-2 км.

В Одесі температура повітря вночі коливатиметься від +13 до +15 градусів тепла, вдень очікується від +16 до +18 градусів вище нуля.

Раніше синоптик Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода в Україні до кінця тижня.

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