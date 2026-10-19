Конец дождя: синоптики предупредили о резком изменении погоды в Украине

Осень / © pexels.com

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Период туманной сырости в Украине подходит к концу благодаря приходу антициклона «Gerhard», который принесет солнечные и тёплые дни. Хотя 20 октября в большинстве регионов ещё пройдут дожди, температура воздуха в течение недели будет подниматься до +18…+21 градуса выше нуля.

Подробный прогноз погоды в Украине — читайте в материале ТСН.ua.

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Погода в Украине

Руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что период серой и туманной сырости в регионе подошел к концу, ведь синоптическая обстановка существенно меняется. По его словам, последний из южных циклонов окончательно теряет силу, и на длительное время главным фактором формирования погоды становится антициклон «Gerhard». Он принесет солнечные дни и приятную, по-сентябрьски тёплую погоду.

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«Период серой туманной сырости подошёл к концу. Синоптическая обстановка меняется. Последний из серии южных циклонов теряет активность, и доминирующим фактором в формировании погоды в нашем регионе на длительный период становится антициклон „Gerhard“. Он обеспечит хорошую, по-сентябрьски тёплую погоду, а приятным бонусом станет больше солнечных часов», — сообщает Постригань.

Во вторник, 20 октября, атмосферные фронты с юга принесут дожди на Правобережье и на юге Украины, причем ночью осадки будут более интенсивными. Несмотря на это, температура воздуха будет оставаться нетипично высокой для этого времени года: от +6 до +11 градусов ночью и до +14…+19 градусов днём.

Постригань отмечает, что до конца текущей недели проникновение арктического холода на территорию Украины будет заблокировано. Ветры будут приносить прогретые воздушные массы с Балкан и из Средиземноморья, поэтому существенных осадков не предвидится. Ночная температура составит +7…+12 градусов тепла, а днем воздух будет прогреваться до +13…+18 градусов.

В Украинском гидрометцентре прогнозируют 20 октября облачную погоду с прояснениями.

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«На Правобережье, в Херсонской области и Крыму — умеренные, в юго-западной части страны местами сильные дожди, на остальной территории без осадков», — сообщают синоптики.

Ночью и утром в Карпатах и на востоке страны местами будет сохраняться туман. Ветер будет дуть восточный, юго-восточный со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от +9 до +14 градусов тепла, в западных областях ожидается до +6…+11 градусов тепла. Днём столбики термометров будут показывать от +13 до +18 градусов выше нуля, в Закарпатье и на юге страны будет несколько теплее — там ожидается до +21 градуса тепла.

Погода в Украине 20 октября / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 20 октября будет облачно с прояснениями, местами пройдут умеренные дожди. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7–12 м/с.

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Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +9 до +14 градусов тепла, днём ожидается от +13 до +18 градусов выше нуля. В Киеве ночью будет от +11 до +13 градусов тепла, днем ожидается около +16…+18 градусов тепла.

Погода во Львове

Во Львовской области 20 октября погода будет зависеть от влияния атмосферного фронта, связанного с циклоном над Одессой. В регионе будет облачно с прояснениями.

Ночью и утром пройдут небольшие дожди, днём без значительных осадков, также ожидается слабый туман. Ветер будет восточным и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +4 до +9 градусов тепла, днём ожидается от +11 до +16 градусов тепла. Во Львове температура воздуха ночью будет колебаться от +6 до +8 градусов тепла, днем ожидается от +12 до +14 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 20 октября будет облачно с прояснениями. Местами возможны небольшие дожди. Ветер будет восточным и будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха по области:

ночью температура будет колебаться от +8 до +13 градусов тепла;

днём — от +15 до +20.

В городе Днепр температура будет колебаться в пределах:

ночью от +10 до +12 градусов тепла;

днём ожидается от +14 до +19 градусов тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области 20 октября синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и без значительных осадков. Ночью и утром местами будет сохраняться туман. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью по области составит от +8 до +13 градусов тепла, днём ожидается от +14 до +19 градусов выше нуля.

В Харькове температура воздуха ночью составит от +9 до +11 градусов тепла, днём воздух прогреется до +16…+18 градусов выше нуля.

Погода в Одессе

В Одесской области и в городе Одесса 20 октября будет облачно с прояснениями. Ночью и днём ожидается умеренный дождь, местами сильный.

В то же время синоптики предупреждают о ночных грозах в городе; в связи с этим объявлен первый уровень опасности — желтый. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 7–12 м/с.

Синоптики предупреждают о ночных грозах в Одессе 20 октября / © Укргидрометцентр

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла, днём ожидается от +14 до +19 градусов выше нуля.

На автодорогах области ночью и утром местами видимость во время дождя составит 1–2 км.

В Одессе температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +15 градусов тепла, днём ожидается от +16 до +18 градусов выше нуля.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какая погода ожидается в Украине до конца недели.

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