В Антарктиде ищут сотрудников для подсчета пингвинов: сколько обещают платить и как попасть

Душ раз в неделю и пингвины вместо соседей: сколько платят за работу в Антарктиде

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В Антарктиде есть вакансия, которая может показаться настоящей мечтой интроверта: считать пингвинов, встречать туристов и получать за это до 2500 евро в месяц. Правда, условия труда не для каждого и требуют немалой физической подготовки.

Об этом пишет Ziare.com.

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Британский фонд UK Antarctic Heritage Trust ищет сотрудников для работы на бывшей исследовательской станции Порт-Локр в Антарктиде.

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Порт-Локр расположен на острове Гудье в архипелаге Палмера. Базу учредили британцы в 1944 году во время Второй мировой войны. Впоследствии военный объект превратили в туристическую локацию с музеем, сувенирным магазином и почтовым отделением.

Работникам нужно будет наблюдать за колонией пингвинов, принимать туристов, обслуживать музей и сувенирный магазин, а также работать в южном почтовом отделении мира.

Зарплата достаточно приличная, как для украинского рынка и достигает 2096 фунтов стерлингов — около 2400 евро в месяц.

Британская организация также возмещает основные расходы во время пребывания. Работникам предоставляется проживание, питание и специальное оборудование для работы в условиях низких температур и экстремальных погодных условий. Контракты рассчитаны на пребывание примерно на пять месяцев.

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Что подразумевает работа в Антарктиде?

После откладки яиц пингвинами работники принимают участие в подсчете особей и гнезд. Наблюдения продолжаются после вылупления, когда регистрируют птенцов и контролируют их развитие. Собранные данные способствуют исследованию популяции пингвинов и влиянию деятельности человека на колонию.

Хотя подсчет пингвинов является одной из самых необычных задач, работа работников не ограничивается наблюдением за животными. Персонал должен встречать туристов, прибывающих на остров круизным лайнером, предоставлять информацию об истории места и заниматься продажей в сувенирном магазине.

Условия непростые

Хотя предложение может казаться привлекательным, те, кто решит работать здесь, должны быть готовы к изоляции, физическим нагрузкам и ограниченному комфорту. Сотрудникам придется переносить 20-литровые канистры с водой, поднимать ящики весом до 15 кг, расчищать снег и разгружать лодки у скользких скал.

На базе нет проточной воды, а припасы питьевой воды доставляют кораблем. По этой причине потребление ограничено, и персонал обычно может принимать душ только раз в неделю.

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Жить работникам приходится в общей спальне с двухъярусными кроватями. Внутри поддерживается температура около 14-15 градусов, снаружи от минус пяти до плюс пяти. Электричество производят солнечные панели, поэтому пользоваться фенами и другими энергоемкими приборами нельзя. Мобильной связи нет, но есть спутниковый интернет.

Ко всему этому прибавляются низкие температуры, непредсказуемая погода и расстояние от «цивилизации».

Впрочем, есть нюанс для тех, кто уже мысленно собирает чемодан. Подать заявку могут только люди, проживающие в Великобритании и имеющие право там работать. Нынешний набор уже завершен, а следующую вакансию планируется открыть в начале 2027 года.

Раньше мы писали, что скрывается под льдом Антарктиды.

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