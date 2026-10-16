Какой церковный праздник в Украине 23 октября

Церковный праздник 23 октября / © pexels.com

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23 октября (5 ноября), в православном календаре день памяти апостола Иакова, брата Господня. Апостол Иаков, которого называют братом Господним, упоминается в Новом Завете как одна из важных фигур ранней Церкви. В Евангелии от Матфея среди братьев Иисуса названы Иакова, Иосию, Симона и Иуду.

В христианской традиции существуют разные объяснения того, кем именно был Иаков для Иисуса. Православная традиция обычно считает его сыном Иосифа Обручника от предыдущего брака, тогда как в западной христианской традиции распространены и другие толкования родства. Поэтому название «брат Господень» не во всех конфессиях понимается одинаково.

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Сначала Иаков, как и некоторые другие родственники Иисуса, не сразу поверил в Его божественное призвание. Однако после Воскресения Христа его жизнь в корне изменилась. Апостол Павел вспоминает, что воскресший Иисус явился Иакову. Это событие стало важным свидетельством его обращения и последующего служения.

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Жизнь Иакова завершилась мученической смертью в Иерусалиме. Самое известное описание его гибели содержится в трудах Иосифа Флавия — иудейского историка I века.

По его свидетельству, около 62 года, когда в Иудее возникло временное отсутствие римского наместника, первосвященник Анан приказал судить Иакова и других людей и добился их избиения камнями. Этот поступок вызвал недовольство части жителей Иерусалима.

Церковный праздник в Украине 23 октября по старому календарю

По старому календарю 23 октября в Украине чествовали память мучеников Евлампия и Евлампии. Они были братом и сестрой, жившими в конце III — начале IV века во время преследования христиан римским императором Максимианом. По церковному преданию, Евлампий открыто признал веру в Иисуса Христа, за что его арестовали и подвергли жестоким пыткам. Узнав о страданиях брата, Евлампия добровольно пришла к нему и также исповедовала христианство.

Приметы 23 октября

Народные приметы 23 октября / © pexels.com

Если нет мороза — зима придет не раньше чем через четыре недели.

Северный или восточный ветер — к похолоданию.

Если рожки луны направлены на север, зима будет суровой, со снегом.

Что нельзя делать 23 октября

Согласно народным верованиям, 23 октября не стоит занимать деньги другим или самому просить ссуду, ведь такие финансовые дела якобы могут обернуться неудачами и трудностями с возвратом средств. Также пытались не выполнять чужую работу, опасаясь, что это приведет к материальным нуждам.

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Что можно делать 23 октября

В народном календаре 23 октября называли Иакововым днем. К этой дате пытались завершить основные дела перед наступлением холодов: запасались дровами, наводили порядок у дома и готовили землю к зимнему отдыху. Хозяева также привели в порядок пасеки и утепляли пчелиные ульи. Существовало поверье, что ложка меда, съеденная в этот день, поможет сохранить крепкое здоровье и привлечет в дом благополучие.

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