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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Директор ФБР Кеш Патель вызвал скандал своим постом о "любви к России"

Неудачная шутка директора ФБР о России вызвала новую волну критики на фоне давления администрации США на Украину.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Кеш Патель

Директор ФБР Кеш Патель / © Associated Press

Директор Федерального бюро расследований США Кеш Патель оказался в центре громкого скандала после саркастического поста о России в социальной сети X. Его комментарий «Из России с любовью» вызвал волну возмущения на фоне войны РФ против Украины и сообщений о возможном визите американского чиновника в Москву, которые впоследствии оказались ложными.

Об этом сообщает издание Independent.

В среду телеканал MS NOW со ссылкой на два анонимных источника сообщил, что Патель прибыл в Россию для участия в двухдневных встречах в Москве и Санкт-Петербурге. Однако эта информация оказалась ложной: на самом деле директор ФБР находился в городе Линчбург, штат Вирджиния, где выступал на мероприятии в честь сотрудников правоохранительных органов в Университете Либерти.

Впоследствии телеканал признал свою ошибку, принес извинения и сообщил об исправлении в прямом эфире.

После этого Патель опубликовал в социальной сети X краткий комментарий: «Из России с любовью». Эта фраза отсылает к одноименному фильму о Джеймсе Бонде 1963 года, однако в контексте войны России против Украины его пост вызвал резкую реакцию пользователей.

Критики обвинили директора ФБР в неуместном тоне

Саркастический комментарий Пателя вызвал возмущение среди пользователей социальных сетей и общественных деятелей. Критики отмечали, что шутка о России неуместна на фоне её полномасштабной войны против Украины и обострения споров между Вашингтоном и Киевом по поводу украинских ударов по российским нефтяным объектам.

Бывший сотрудник Белого дома Майлз Тейлор отреагировал на этот пост словами: «Нам больше не нужно долго искать заговор».

Американский шеф-повар Хосе Андрес, чья благотворительная организация World Central Kitchen оказывает помощь Украине с самого начала полномасштабного вторжения, также раскритиковал директора ФБР.

«Вам должно быть так стыдно за себя! #МыСУкраиной», — написал он.

Писательница и активистка Эми Сискинд назвала Пателя посмешищем, а другие пользователи сравнивали его пост с гипотетической шуткой о нацистской Германии.

Некоторые также обвинили администрацию президента США Дональда Трампа в том, что она якобы перестала скрывать свое благосклонное отношение к России.

Скандал разгорелся на фоне споров о помощи Украине

Сообщение Пателя появилось в период напряженности в отношениях между Киевом и Вашингтоном. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что во время последних российских атак Украина не получила от западных партнеров привычного заблаговременного предупреждения о баллистических ракетах. Он не уточнил, каких именно партнеров имел в виду.

Трамп, со своей стороны, опроверг, что США прекратили обмен разведывательными данными с Украиной. В то же время CBS News сообщило, что американская сторона могла намеренно не передать Киеву ранние предупреждения о российских ударах. Эти сообщения касались атак, в результате которых, по приведенным данным, погибли шесть человек, а около 600 тысяч остались без электроэнергии.

Напомним, издание WSJ ранее сообщило, что отношения между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским ухудшились с середины сентября после встречи на Генеральной Ассамблее ООН. Тогда президент США потребовал от украинского лидера прекратить удары по НПЗ РФ, однако получил отказ.

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