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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Зеленский: Трамп помог Путину в технологической войне

Президент Украины считает ошибкой сближение Трампа с Путиным, который круглосуточно атакует нашу страну и убивает мирных жителей.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский подверг критике Соединенные Штаты за промедление и нежелание действовать в сфере технологий и защиты воздушного пространства Украины. По его мнению, отсутствие давления на Кремль только поощряет Россию продолжать войну.

Об этом он заявил в интервью FT.

«Жаль, что в этой технологической войне Соединенные Штаты помогли Путину. Хотели ли они этого или нет — не знаю. Эти шаги со стороны Соединенных Штатов стали для нас опасными. Разведданные Starlink — в совокупности это опасно», — сказал он.

Что предшествовало

Как сообщалось, США два вечера подряд не предупредили Украину о пусках Россией баллистических ракет по Киеву.

Зеленский заявил, что Украина не получила предварительной информации о российской атаке 5 баллистическими ракетами по Киевскому региону. Тогда украинское военное руководство получало сигналы о риске остановки обмена из-за «нынешней ситуации».

В то же время, президент уточнил, что сам непосредственно не получал такого сообщения — о результатах разговора ему доложили военные.

Зеленский заявил, что Силы обороны возобновят удары по российским нефтеперерабатывающим заводам после того, как США ограничили обмен разведданными и работу спутникового Интернета Starlink для военных в Украине.



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