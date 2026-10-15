ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
342
Час на прочитання
1 хв

Зеленський: Трамп допоміг Путіну у технологічній війні

Президент України вважає помилкою зближення Трампа з Путіним, який цілодобово атакує нашу країну та вбиває мирних жителів.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський розкритикував Сполучені Штати за зволікання та небажання діяти у сфері технологій і захисту повітряного простору України. На його думку, відсутність тиску на Кремль лише заохочує Росію продовжувати війну.

Про це він заявив в інтерв’ю FT.

«Шкода, що в цій технологічній війні Сполучені Штати допомогли Путіну. Чи хотіли вони цього, чи ні — не знаю. Ці кроки з боку Сполучених Штатів стали для нас небезпечними. Розвіддані, Starlink — у сукупності це небезпечно», — сказав він.

Що передувало

Як повідомлялося, США два вечори поспіль не попередили Україну про пуски Росією балістичних ракет по Києву.

Зеленський заявив, що Україна не отримала попередньої інформації про російську атаку 5 балістичними ракетами по Київському регіону. Тоді українське військове керівництво отримувало сигнали про ризик зупинення обміну через «нинішню ситуацію».

Водночас президент уточнив, що сам безпосередньо не отримував такого повідомлення — про результати розмови йому доповіли військові.

Зеленський заявив, що Сили оборони відновлять удари по російських нафтопереробних заводах після того, як США обмежили обмін розвідданими та роботу супутникового Інтернету Starlink для військових в Україні.



Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie