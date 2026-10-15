Зеленський: Трамп допоміг Путіну у технологічній війні

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський розкритикував Сполучені Штати за зволікання та небажання діяти у сфері технологій і захисту повітряного простору України. На його думку, відсутність тиску на Кремль лише заохочує Росію продовжувати війну.

Про це він заявив в інтерв’ю FT.

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«Шкода, що в цій технологічній війні Сполучені Штати допомогли Путіну. Чи хотіли вони цього, чи ні — не знаю. Ці кроки з боку Сполучених Штатів стали для нас небезпечними. Розвіддані, Starlink — у сукупності це небезпечно», — сказав він.

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Що передувало

Як повідомлялося, США два вечори поспіль не попередили Україну про пуски Росією балістичних ракет по Києву.

Зеленський заявив, що Україна не отримала попередньої інформації про російську атаку 5 балістичними ракетами по Київському регіону. Тоді українське військове керівництво отримувало сигнали про ризик зупинення обміну через «нинішню ситуацію».

Водночас президент уточнив, що сам безпосередньо не отримував такого повідомлення — про результати розмови йому доповіли військові.

Зеленський заявив, що Сили оборони відновлять удари по російських нафтопереробних заводах після того, як США обмежили обмін розвідданими та роботу супутникового Інтернету Starlink для військових в Україні.

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