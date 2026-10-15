Допомога Україні та заморожені активи РФ: Мерц жорстко висловився

Фрідріх Мерц / © Associated Press

Реклама

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європейському Союзу потрібно знайти додаткові кошти для фінансування України, яка матиме значний дефіцит бюджету 2027 року. Заморожені російські активи в Європі мають залишатися під контролем європейських країн. Лише вони мають право самостійно вирішувати, як ними розпоряджатися.

Про це пише видання Welt.

Реклама

«Ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти Україні пережити зиму, а також надати підтримку наступного року. Нам доведеться знову збільшити обсяг фінансування, щоб надати Україні довгострокову допомогу», — сказав Мерц.

Реклама

Віцеканцлер, федеральний міністр фінансів ФРН Ларс Клінгбайль підтвердив незмінність підтримки України з боку Німеччини, водночас наголосивши на очікуваннях Берліна щодо продовження реформ українським урядом, передає Reuters.

«Наша підтримка України є однозначною. Жодних вагань щодо цього немає. Але є й чіткі очікування від українського уряду. Я вважаю, що є простір для покращення», — заявив Клінгбайль.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що на зовнішнє бюджетне фінансування 2027 року Україні потрібно понад 52 млрд доларів. Майже 20 млрд доларів уже передбачено домовленостями з ЄС, МВФ та Японією. Ще понад 32,6 млрд доларів (30 млрд євро) потрібно залучити.

Від цього фінансування, наголосив прем’єр, залежать обороноздатність країни, виплата пенсій, робота лікарень і підтримка бізнесу.

Реклама

Наступного року бюджетні видатки на оборону та безпеку становитимуть майже 44% ВВП. Силам оборони знадобляться додаткові ресурси. Позабюджетну потребу військових Корецький оцінив у 45 млрд доларів (40 млрд євро).

На початку вересня прем’єр анонсував жорстку економію бюджету. Уряд знайшов 70 млрд гривень, які спрямує на оборону, і попередив, що без ухвалення необхідних рішень Україна може недоотримати значну частину з 29,5 млрд доларів міжнародної допомоги цього року.

Новини партнерів

Новини партнерів