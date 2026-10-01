Дефіцит бюджету $27 млрд: Україна просить ЄС про гроші, а Брюссель вимагає реформ

Україна постала перед гострим дефіцитом бюджету / © ТСН

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На тлі наближення зими Київ постав перед гострим дефіцитом бюджету саме тоді, коли Росія активізувала свої зусилля для знищення української економіки. Путін посилює тиск — атакує міста, заводи, мости й порти безперервними хвилями реактивних дронів та ракет.

Про це пише Politico.

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Бюджету України бракує коштів у критичний момент

Через брак ракет-перехоплювачів силам ППО важко збивати реактивні дрони, кількість яких постійно зростає. Однак російські реактивні дрони — не єдина проблема.

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Прем’єр-міністр України Сергій Корецький цього тижня попередив журналістів, що дефіцит оборонного бюджету України уже сягає 27 мільярдів доларів. Уряд сподівається покрити близько 7 мільярдів доларів коштом внутрішніх ресурсів, а щодо решти суми розраховує на допомогу партнерів. Водночас частина фінансування від Європейського Союзу залишається прив’язаною до реформ, які Київ має ухвалити для розблокування коштів.

Тим часом росіяни почали завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі. У столиці почалися перші відключення світла за довгий час.

«З літа практично не було жодного дня, щоб ворог не атакував енергетичну інфраструктуру. Але атаки такого масштабу й інтенсивності не було з моменту закінчення минулого опалювального сезону», — заявив Корецький.

Після цього обстрілу президент Зеленський укотре закликав союзників надати більше засобів ППО.

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Протягом останніх тижнів РФ практично безперервно атакує Київ дронами та ракетами. Влучання припадають на залізницю, енергооб’єкти, порти, заводи та іншу критичну інфраструктуру по всій країні. Це нищить українську економіку й посилює тиск на державний бюджет. У пошуках внутрішніх джерел для перекриття частини оборонного дефіциту уряд розглядає варіант підвищення податків.

«Звісно, підвищення податків ніколи не є ідеальним кроком, але у воєнний час ми не можемо дозволити собі розкіш популізму чи удавати, ніби можемо нічого не просити у суспільства», — каже економістка Центру економічної стратегії Олександра Мироненко.

Без належного фінансування спроможність України продовжувати чинити опір Росії опиниться під загрозою, попередив Корецький. Гроші потрібні Києву вже зараз для замовлення зброї та боєприпасів на наступний рік.

«Це стосується насамперед далекобійних безпілотників — нашої здатності повертати війну туди, звідки вона прийшла. Це критична потреба, яку необхідно забезпечити», — додав Корецький.

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Корецький повідомив, що Києву доведеться перерозподілити видатки, аби країна могла продовжувати боротьбу.

«Це передбачає суворий режим економії державних фінансів та відтермінування певних непріоритетних видатків. Ці кошти спрямовуються на забезпечення виплат військовослужбовцям та підтримку їхніх родин. Насамперед ми фінансуємо: оборону, пенсії та соціальні виплати, а також зарплати вчителів, лікарів та інших бюджетників».

Чи відчуває аналогічний тиск Росія

Москва також змушена долати виклики бюджетних витрат, що зростають, проте через набагато більшу економіку та можливість підвищувати податки, ворог має більше простору для ведення тривалої війни.

У першому півріччі дефіцит федерального бюджету РФ досяг 5,8 трильйона рублів (60,4 мільярда євро), який покривається коштом підвищення податків. Наступного року РФ планує витратити на оборону 17,1 трильйона рублів (180 мільярдів євро) — це на 27% більше, ніж цьогоріч, і є третиною всіх видатків РФ.

Попри брак коштів, Україна зберігає здатність завдавати ворогу болючих ударів. Крім усього, українські військові активно просуваються на фронті — зокрема, на Сумському та Лиманському напрямках.

Європа відчуває тиск через Україну

Оскільки для продовження атак на РФ Україна потребує коштів, це створює додатковий тиск на європейських союзників, які забезпечують основну частину зброї та фінансування. Наразі ЄС виплачує транші у межах дворічного кредиту на 90 мільярдів євро, проте Київ закликає прискорити ці виплати для перекриття дефіциту в бюджеті.

Перед виділенням наступного траншу в ЄС вимагають від Верховної Ради України завершення критично важливих реформ, передбачених дорожньою картою щодо вступу країни до ЄС.

«У міру просування реформ у Раді збільшуватиметься й бюджетна підтримка. У цьому календарному році нам усім ще доступно 37 мільярдів євро», — написала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Зі свого боку, Київ тисне на Брюссель із вимогою повернутися до питання використання заморожених у ЄС активів Центрального банку Росії на суму понад 200 мільярдів євро.

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив донорам, що 2027 року Україні знадобиться 52,6 мільярда доларів допомоги, з яких близько 32,6 мільярда наразі залишаються незабезпеченими.

Бюджет України: останні новини

Нагадаємо, Україна постала перед загрозою масштабного урізання бюджету через затримку парламентом непопулярних реформ, необхідних для отримання 4 мільярдів доларів допомоги від ЄС. Крім того, виник додатковий дефіцит в оборонному бюджеті на 27 мільярдів доларів через зростання воєнних витрат, зокрема на дорогі ракети для збиття безпілотників.

Прем’єр-міністр Сергій Корецький закликав нардепів негайно ухвалити потрібні рішення, зокрема суперечливий законопроєкт про ПДВ на дешеві закордонні посилки, а міжнародних партнерів — зменшити фінансову невизначеність і прискорити виплати.

Для новопризначеного прем’єра Сергія Корецького, який раніше очолював «Укрнафту» та «Нафтогаз», подолання бюджетної кризи є першим випробуванням напередодні найважчої зими.

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