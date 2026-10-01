Як позбутися плісняви у ванній / © Фото з відкритих джерел

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Постійна вологість, тепло і недостатня вентиляція створюють у ванній кімнаті ідеальні умови для появи плісняви. Якщо чорні або зеленуваті плями вже з’явилися на швах плитки, силіконі чи стінах, їх важливо не просто відмити, а максимально добре просушити поверхню. Про способи боротьби з пліснявою у ванній та домашні засоби для очищення пише американський ресурс The Spruce.

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Білий оцет — для плитки та швів

Звичайний столовий білий оцет містить оцтову кислоту, яка створює несприятливе середовище для деяких видів плісняви. Для очищення можна використовувати нерозбавлений оцет: налийте його в пульверизатор, нанесіть на уражену ділянку і залиште приблизно на годину. Потім пройдіться щіткою по швах, змийте водою і ретельно висушіть.

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Такий спосіб особливо зручний для керамічної плитки та інших твердих поверхонь.

Перекис водню — коли плями вже в’їлися

Для твердих поверхонь добре підходить перекис водню 3%. Його наносять безпосередньо на плісняву, залишають приблизно на 10 хвилин, після чого очищають щіткою або губкою і витирають насухо.

Перекис працює як окисник і може допомогти не лише прибрати забруднення, а й пригальмувати розповсюдження грибка.

Харчова сода — для швів і невеликих плям

Сода підходить для ситуацій, коли пліснява ще не встигла сильно поширитися. Змішайте столову ложку соди зі склянкою води, нанесіть розчин на уражену ділянку і залиште щонайменше на 10 хвилин. Після цього поверхню потрібно потерти щіткою, змити і висушити.

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Сода має легку абразивну дію, тому допомагає механічно видалити наліт, а також частково стримує розвиток грибка. Водночас це не повноцінний засіб для знищення сильної плісняви.

Олія чайного дерева — для профілактичної обробки

Ефірна олія чайного дерева містить сполуки з протигрибковими властивостями. Для домашнього розчину можна змішати чайну ложку олії зі склянкою води, добре збовтати та нанести на поверхню. Залиште приблизно на годину, після чого очистіть плями щіткою.

Цей метод більше підходить для невеликих осередків і регулярного догляду, ніж для великої площі ураження.

Бура — для керамічної плитки

Бура, або тетраборат натрію, також використовується як домашній засіб для очищення поверхонь від плісняви. Розчиніть приблизно 100 г бури у 4 літрах теплої води, нанесіть на плитку та шви, залиште на деякий час, після чого очистіть щіткою. Поверхню після цього варто протерти чистою водою та добре висушити.

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Що зробити, щоб пліснява не з’явилася знову

Саме обробка поверхні не вирішує проблему, якщо у ванній постійно стоїть вологе повітря. Після душу бажано залишати двері або вікно відкритими, вмикати витяжку і витирати воду зі стін та швів. Фахівці з прибирання також радять контролювати вологість і не залишати мокрі рушники у приміщенні.

Важливо: оцет, перекис водню та інші засоби не можна змішувати між собою навмання. Зокрема, поєднання оцту з перекисом водню може утворювати подразнювальну пероцтову кислоту.

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