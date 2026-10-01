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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Перукарка з Чернівців пішла захищати Україну: молодша лейтенантка Олеся розповіла свою історію

Історія молодшої лейтенантки Олесі, яка після важких опіків на фронті та тривалої реабілітації повернулася на службу й відновлює шкіру за проєктом «Неопалимі».

Автор публікації
Фото автора: Ольга Павловська Ольга Павловська
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Військова розповіла про поранення та порятунок

Військова розповіла про поранення та порятунок / © ТСН

Мати двох дітей все життя працювала перукаркою в Чернівцях, а 2023 року пішла до війська. Після важких поранень вона знову повернулася на службу, втім наслідки глибоких опіків досі даються взнаки.

У Дніпрі відновлюють шкіру молодшої лейтенантки Олесі. Це відбувається в рамках всеукраїнського проєкту «Неопалимі», що допомагає військовим та цивільним повернути зовнішню красу.

Докладніше — у матеріалі кореспондентки ТСН Ольги Павловської.

Лазерне відновлення після важких поранень

Лазером обробляють шкіру сантиметр за сантиметром. Рука Олесі досі ушкоджена після опіків і потребує лікування, аби вільно рухатися.

«Щоб відновити функцію суглобів, щоб прибрати відчуття болю, стягнутості, печії. І взагалі покращити естетичний результат, щоб пацієнтка могла вдягати сукню з короткими рукавами і взагалі почуватися красивою жінкою, якою вона і є», — пояснює лікарка.

Обличчя військової вже повністю відновлено. Вона просить не показувати його, бо й досі перебуває на військовій службі.

«Коли сталося поранення, думаєш: дякувати Богові, що довезли, що жива. А потім: добре, що не відрізали, не ампутували. А потім як жінка хочеш, щоб того не було, жодного знаку, щоб ніхто не казав, що видно», — ділиться пережитим Олеся.

Олеся у війську / © ТСН

Олеся у війську / © ТСН

Від перукарки в Чернівцях — до передової

Все життя Олеся працювала перукаркою в Чернівцях. Та 2023 року остаточно вирішила: хоче боронити Україну, як і її брати.

Жінка виконувала завдання на передовій на Донеччині та Харківщині, допоки не дістала важких поранень.

«Я повністю обгоріла, загорілася. Сама себе загасила, бо нікого не було. Обгорілі верхні дихальні шляхи, нижні… І рук я не відчувала. Було так, ніби я в турнікеті постійно», — пригадує військова.

Тривалий шлях реабілітації та повернення у стрій

Спочатку були операції в Харкові, потім у Чернівцях, пів року реабілітації після глибоких опіків — і пані Олеся врешті повернулася на службу на Дніпропетровщину.

Уже тут для неї знайшли клініку, яка допомагає відновитися після поранень.

«Усе дуже індивідуально. Лікування може тривати і три місяці, і шість, іноді може тривати і до двох років. Усе залежить від площі рубця, від його розташування. І також усе залежить від того, як часто до нас пацієнт має змогу приїхати», — зазначає фахівчиня клініки.

Лише в цій клініці за проєктом «Неопалимі» надали допомогу вже сотні поранених військових та цивільних. Усі ці процедури є повністю безоплатними.

Пані Олеся продовжує проходити лікування у вільний від служби час і чекає на повне відновлення, аби від страшних опіків не залишилося жодного сліду.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Атака на Київ! Що сталося за ніч? Відключення світла повертаються | ТСН 7:00 1 жовтня

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