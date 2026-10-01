Президент Росії Володимир Путін і війна проти України / © ТСН

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Керівництво Росії не демонструє жодних ознак готовності до миру та продовжує курс на ескалацію, вірячи у свою військову перемогу в Україні. Москва розраховує на виснаження Києва взимку та тисне на його західних партнерів шляхом гібридних загроз.

Про це йдеться у статті BBC під авторством редактора відділу Росії Стіва Розенберга.

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Наразі, за оцінкою Розенберга, немає ознак того, що президент Росії Володимир Путін має намір відмовлятися від повномасштабної війни проти України. Це відбувається попри значні втрати російської армії на фронті та негативні наслідки війни для економіки РФ.

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Заяви й виступи очільника Кремля свідчать про його подальшу впевненість у тому, що Москва здатна досягти військової перемоги.

Тиск Росії на Україну та Європу

За повідомленнями російських медіа, Кремль розраховує посилити тиск на Україну завдяки дефіциту ракет для її ППО та очікуваному збільшенню інтенсивності російських ударів узимку. Українська сторона вже повідомляла про складнощі зі знищенням російських балістичних ракет, а також нових реактивних дронів, які регулярно атакують її територію.

Водночас російський тиск не обмежується безпосередньо Україною. У Кремлі відкрито прагнуть домогтися скорочення європейськими державами військової та фінансової допомоги Києву. Москва називає цю підтримку однією з причин затягування війни або, у російській інтерпретації, перешкодою для досягнення перемоги.

Західні посадовці вважають, що для реалізації цієї мети Росія надсилає європейським країнам дедалі виразніші сигнали. Вони звинувачують Москву у веденні гібридної кампанії проти держав Європи, масштаби якої, за словами посадовців, зростають. Йдеться, зокрема, про кібератаки, диверсії та випадки порушення російськими дронами повітряного простору європейських країн.

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Окремий випадок зафіксували в Німеччині: поблизу українських вантажних літаків в аеропорту Лейпцига виявили безпілотник із вибуховим пристроєм.

Таким чином, йдеться про приховану кампанію у так званій «сірій зоні» — просторі між миром і війною.

Цього тижня Розенберг запитав у міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, чи визнає той, що його країна веде гібридну війну проти європейських держав.

«Ви маєте на увазі, коли ми знищуємо безпілотники та ракети, які Британія та континентальна Європа постачають Україні й які використовуються для атак на нас? Якщо ви визнаєте, що ваша зброя використовується для завдання ударів по нас, а ми її знищуємо, називайте це як хочете. Але я не сумніваюся, що це війна, яку Європа веде проти нас. Ми давно про це говоримо», — відповів Лавров.

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За словами автора статті, саме такою протягом певного часу залишається офіційна позиція Москви: Росія представляє війну в Україні як нібито європейську війну проти неї. Водночас така версія подій ігнорує той факт, що саме Кремль 2022 року розпочав повномасштабне вторгнення до України, а російські війська продовжують вести бойові дії на її території.

На думку Розенберга, важливим залишається питання, наскільки далеко Москва готова зайти, щоб домогтися припинення європейської підтримки України.

Чи розпочне Росія війну з державою-членом НАТО в Європі

Водночас, зазначається у статті, немає очевидних ознак того, що Росія безпосередньо готується до воєнного конфлікту з державою-членом НАТО в Європі. Розенберг звертає увагу, що після більш ніж чотирьох із половиною років війни російська армія досі не змогла окупувати весь східний регіон Донбасу в Україні, який безпосередньо межує з РФ.

Таким чином, безпосереднє протистояння з Європою може не входити до планів Кремля. Водночас залякування європейських держав із метою скорочення їхньої підтримки Києва може бути одним із завдань Москви. Про це, зокрема, свідчать заяви російських представників.

«Якщо вони продовжать цю війну, європейську війну за американської допомоги проти Росії на території України, рано чи пізно ми відчуємо потребу в ескалації. За моїми сценаріями, перша серія ударів буде звичайною. Але якщо Європа не здасться, на жаль, нам доведеться перейти до ядерної зброї. Від деяких європейських країн мало що залишиться», — попередив відомий стратег із питань зовнішньої політики, почесний голова Ради з питань зовнішньої та оборонної політики Росії Сергій Караганов.

Розенберг припустив, що в разі застосування Росією ядерної зброї Європа відповість, унаслідок чого від країни-агресорки нічого не залишиться.

«Ні, Європа не відповість. Що, Британія атакуватиме Росію ядерною зброєю? Сподіваюся, ви не настільки божевільні. Я впевнений, що американці не настільки божевільні», — прокоментував Караганов.

Журналіст також запитав у експерта, чи погоджується той із твердженням, що останні чотири з половиною роки стали для Росії катастрофічними через значні втрати, а також погіршення безпекової та економічної ситуації.

«Ми втратили багато людей, так. І я критикую свій уряд за те, що він був недостатньо жорстким. Але тепер ми стаємо достатньо жорсткими в Україні. Ми ліквідовуємо Україну як життєздатну державу», — відповів Караганов.

Завершення війни в Україні найближчим часом не буде

Якщо «ліквідація України як життєздатної держави» справді є метою Москви, то, як зазначає автор статті, важко очікувати завершення війни найближчим часом.

Водночас російська влада продовжує заявляти про нібито подвійні стандарти Заходу. Під час нещодавнього виступу на Генеральній асамблеї ООН Лавров звинуватив західні держави у застосуванні «грубої сили» по всьому світу.

«Те, що вони зробили у Венесуелі, — це була м’яка сила чи груба сила?» — запитав у Розенберга цього тижня Лавров. Він мав на увазі американську військову операцію в Каракасі із захоплення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро в січні.

«Те, що [США] бомбардували та знищили керівництво Ірану разом із їхніми родинами, зокрема дітьми, — хіба це не груба сила?» — додав очільник МЗС Росії.

У відповідь журналіст звернув увагу на те, що РФ сама щодня застосовує грубу силу в Україні.

«Якщо ви маєте на увазі знищення інфраструктури, яку використовує підтримуваний Заходом нацистський режим для ведення війни проти Російської Федерації, тоді ми вдаємося до грубої сили, щоб усунути цю пряму загрозу для нас», — сказав на це Лавров.

За словами Розенберга, це є не лише черговим елементом офіційного російського наративу, в межах якого Україну зображують як неонацистську державу, створюючи таким чином виправдання для російських дій.Водночас визнання Москвою застосування «грубої сили» в Україні є ще одним свідченням того, що Росія наразі не демонструє наміру припиняти бойові дії.

До слова, екскомандир польського спецпідрозділу «ГРОМ» Роман Полко вважає, що Путін уже не може зупинити війну проти України, оскільки через величезні людські та економічні втрати Росії боїться відповідальності перед власним суспільством і рятує власне життя. Генерал також зазначив, що нещодавні удари РФ поблизу кордону з Польщею спрямовані на ускладнення західної логістики, перевірку реакції НАТО та психологічну війну. Кремль використовує це для ескалації та виправдання нової хвилі мобілізації, намагаючись переконати росіян, нібито вони воюють проти всього Альянсу.

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