Путін не може зупинити війну проти України: польський генерал назвав причину

Президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

Президент Росії Володимир Путін уже перетнув межу, за якою неможливо відступити від війни проти України. Кремлівський диктатор зараз відчайдушно рятує власне життя через страх перед неминучою відповідальністю.

Таку думку екскомандир польського військового підрозділу «ГРОМ» генерал у відставці Роман Полко висловив у ефірі TVN24, повідомляє Onet.

Реклама

Чому Путін не може завершити війну проти України

Полко заявив, що Путін розуміє: після завершення війни йому доведеться відповідати за наслідки своїх рішень.

Реклама

«Путін зараз рятує власне життя, тому що зайшов уже так далеко, що більше не може відступити», — сказав польський генерал.

Він порівняв ситуацію навколо Путіна із становищем прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. За словами Полка, обидва політики усвідомлюють, що після закінчення бойових дій можуть зіткнутися з відповідальністю.

Екскомандир підрозділу «ГРОМ» також зазначив, що результати війни є несприятливими для Росії. Він нагадав, що війна, яка, за початковими планами, мала завершитися протягом кількох тижнів, триває вже п’ятий рік.

«Росія зазнала величезних економічних втрат, втрат серед людей, і зрештою суспільство притягне його до відповідальності за це«, — переконаний Полко.

Реклама

Навіщо РФ б’є поряд з кордоном України з Польщею

Генерал також висловився щодо нещодавніх російських ударів по цілях на заході України, зокрема неподалік польського кордону. На його думку, Москва таким чином не лише перевіряє реакцію Заходу, а й намагається посилити ескалацію.

Полко зазначив, що російські війська прагнуть атакувати важливі транспортні вузли, аби ускладнити логістику, паралізувати Європу та обмежити її можливості підтримувати Україну.

Він також назвав розширення російських повітряних атак, замість концентрації виключно на наступальних діях на Донбасі, елементом нової стратегії Кремля. На думку генерала, таким чином російська влада прагне переконати населення РФ у тому, що країна нібито протистоїть усьому НАТО. Це, своєю чергою, може використовуватися для обґрунтування нової хвилі мобілізації.

«Він (Путін — ред.) боїться власного суспільства, а проводить таку кампанію, зараз психологічну війну, з одного боку — із Заходом, а з іншого боку — хоче отримати схвалення власного суспільства, щоб йому дозволили зробити ще один крок, до цієї чергової вітчизняної війни, бо саме так він хотів би це представляти», — пояснив генерал.

Реклама

До слова, російська опозиціонерка Ольга Курносова заявила, що продовження війни в Україні становить для Путіна більшу загрозу, ніж її припинення. За словами Курносової, суспільство настільки втомилося, що погодиться на будь-яке завершення конфлікту, навіть якщо влада видасть його за «перемогу». Натомість подальша війна за відсутності легальних шляхів для протесту накопичує обурення громадян, що може вилитися у криваву революцію, де Путіна «повісять догори ногами».

Новини партнерів