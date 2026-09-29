Куди поставити грошове дерево, щоб залучити достаток до свого дому: народні прикмети

Куди поставити грошове дерево в домі / © Freepik

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Грошове дерево, або товстянка, давно стало однією з найпопулярніших кімнатних рослин. За народними прикметами, його пов’язують із фінансовим добробутом і стабільністю в домі. Вважається, що значення має не лише догляд за рослиною, а й те, де поставити грошове дерево, щоб воно притягувало гроші. Звичайно, рослина сама по собі не може вплинути на фінансове становище родини. Однак такі прикмети цікаві як частина народних традицій, а товстянка водночас невибаглива та добре підходить для вирощування вдома.

Куди поставити грошове дерево для достатку

Найчастіше за народними віруваннями грошове дерево для залучення грошей радять ставити у південно-східній частині житла. Саме цей напрямок у популярних східних практиках пов’язують із матеріальним добробутом.

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Ще одне поширене місце — вітальня. Вважається, що тут рослина перебуває в активній зоні будинку, а її зелене листя символізує зростання та примноження достатку.

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Деякі прикмети радять поставити товстянку неподалік від робочого столу або домашнього кабінету. Вважається, що так вона може стати символічним нагадуванням про розвиток, нові можливості та фінансові цілі.

Чи можна ставити товстянку біля входу

Існує й інше народне повір’я: грошове дерево біля входу в будинок допомагає зберігати вже наявний достаток і не дозволяє фінансовій енергії витікати з оселі.

Але ставити рослину безпосередньо на протязі або в темному коридорі не варто вже з практичних причин. Товстянці потрібне світле місце без різких перепадів температури.

Тому, якщо хочеться дотриматися прикмети, краще поставити рослину неподалік від входу, але там, де їй буде комфортно.

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Де не варто ставити грошове дерево

Народні прикмети не радять розміщувати товстянку в захаращеному місці, де накопичуються непотрібні речі. Вважається, що безлад заважає руху достатку в домі.

Є й цілком практичні причини уникати деяких місць. Не варто ставити грошове дерево в темний кут, біля постійно відкритого вікна або поруч із гарячою батареєю. Погані умови можуть призвести до осипання листя та погіршення стану рослини.

Також не рекомендують ховати товстянку в шафі або іншому закритому просторі лише заради прикмети. Здорова рослина має значно кращий вигляд і символічно більше відповідає ідеї достатку.

Як доглядати за грошовим деревом, щоб воно добре росло

За народними віруваннями, пишне та здорове грошове дерево в домі вважається добрим знаком. Тому рослині потрібно забезпечити достатньо світла, помірний полив і горщик із хорошим дренажем.

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Не варто заливати товстянку водою: вона накопичує вологу у своїх м’ясистих листках і погано переносить постійно мокрий ґрунт.

Якщо хочеться підтримати символічну традицію, деякі господарі кладуть під горщик монетку або перев’язують стовбур червоною стрічкою.

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