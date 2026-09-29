П’яний депутат на смерть збив військового і отримав вирок: що вирішив суд

Депутат, який збив військового на смерть, отримав вирок / © unsplash.com

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Тернопільський апеляційний суд переглянув рішення суду першої інстанції та призначив п’ять років позбавлення волі жителю Кременецького району, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельну ДТП, внаслідок якої загинув військовий.

Про це повідомила пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

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Чоловіка визнали винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

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Трагедія сталася 19 травня 2025 року близько 19:30 у селі Старий Вишнівець Кременецького району. Перебуваючи за кермом автомобіля «Mitsubishi Colt» у нетверезому стані, водій втратив контроль над керуванням, унаслідок чого машину занесло, вона виїхала на зустрічну смугу та опинилася на узбіччі.

У той момент там перебував військовослужбовець біля власного припаркованого «ВАЗ 2109». Від отриманих під час наїзду травм потерпілий загинув на місці події.

Під час судових засідань обвинувачений повністю визнав свою провину та частково компенсував родині загиблого завдані матеріальні збитки.

Місцеві медіа повідомляли, що за кермом був колишній депутат Кременецької районної ради.

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Початково Зборівський районний суд призначив йому покарання — три роки позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк вісім років. Однак сторона обвинувачення категорично не погодилася з таким рішенням і подала апеляційну скаргу, вказавши на надмірну м’якість суду.

Тернопільський апеляційний суд погодився з аргументами прокурора, скасував попередній вирок та ухвалив новий: п’ять років ув’язнення з позбавленням права кермувати авто впродовж восьми років. Наразі вирок уже набрав законної сили.

ДТП: останні новини

Нагадаємо, увечері 10 вересня у селі Ворокомле Камінь-Каширського району на Волині сталася аварія за участю службового мікроавтобуса ТЦК та СП. Два цивільні автомобілі підрізали військовий транспорт, створивши аварійну ситуацію. Унаслідок цього водій буса втратив керування, машина врізалася в електроопору та перекинулася, а зламана опора впала на авто й затиснула керманича в салоні.

Внаслідок ДТП травмувалися четверо військовослужбовців. Водія з відкритим переломом ключиці у тяжкому стані та пасажира у стані середньої тяжкості госпіталізували, а ще двоє пасажирів дістали садна і забої.

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Правоохоронці вже затримали 36-річного місцевого жителя, який, за попередніми даними, переслідував автомобіль військових. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у погрозі або насильстві щодо службової особи, що передбачає покарання від 5 до 12 років позбавлення волі.

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