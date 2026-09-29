Ці пакети є майже на кожній кухні: чому від них радять відмовитися і чим замінити

Чим небезпечні пластикові пакети / © pexels.com

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Однак дедалі більше уваги привертає питання мікропластику та його потрапляння до їжі. В Hunker розповіли, чим замінити пластикові пакети та які варіанти краще підходять для зберігання продуктів.

Що не так із пакетами із застібкою

Проблема пов’язана не лише з кількістю пластикових відходів. Дослідники звертають увагу на мікро- та нанопластик, який може відокремлюватися від пластикових виробів під час їхнього використання.

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Особливо цікавою виявилася сама застібка звичайного zip-пакета. Коли ми відкриваємо та закриваємо його, дві пластикові частини застібки труться одна об одну.

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У дослідженні, опублікованому 2024 року в журналі Nano Express, науковці вивчали пакети для зберігання їжі із застібкою за допомогою електронної мікроскопії та раманівської спектроскопії.

Вони виявили, що під час відкривання та закривання на пластиковій поверхні виникають подряпини й деформації, а від застібки можуть відокремлюватися мікро- та наночастинки пластику. За оцінкою дослідників, одне відкривання та закривання могло вивільняти близько 5 (±3) таких частинок на кожен міліметр довжини застібки.

Автори водночас наголошували на обмеженнях експерименту: кількість частинок може залежати від матеріалу пакета, його віку та способу використання.

Особливої уваги потребує нагрівання їжі у пластику

Ще одна звичка, якої варто уникати, — нагрівання продуктів у пластиковому пакуванні, якщо виробник прямо не зазначив, що воно для цього призначене.

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Дослідження пластикових контейнерів та багаторазових пакетів для їжі показало, що під час нагрівання у мікрохвильовій печі вони можуть виділяти значно більше мікро- та нанопластику, ніж під час зберігання за кімнатної температури або в холодильнику.

Тому для розігрівання їжі краще використовувати посуд, призначений саме для високих температур.

Чим замінити пластикові пакети для зберігання продуктів

Повністю змінювати все кухонне приладдя за один день не потрібно. Пластикові пакети можна поступово замінювати багаторазовими варіантами.

Однією з альтернатив є багаторазові силіконові пакети. Вони виконують приблизно ту саму функцію, що й пакети із застібкою, але розраховані на багаторазове використання. Перед заморожуванням або нагріванням потрібно перевіряти маркування конкретного виробу та рекомендації виробника.

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Для готових страв, нарізаних овочів, круп та інших продуктів зручно використовувати скляні контейнери та банки. Не обов’язково навіть купувати нові: для сухих продуктів можна повторно використовувати скляні банки з-під соусів чи інших продуктів, якщо вони не пошкоджені та добре вимиті.

Ще один довговічний варіант — контейнери з нержавійної сталі. Вони добре підходять для перекусів і продуктів, які потрібно взяти із собою.

А для хліба, сиру, фруктів чи бутербродів можуть стати у пригоді вощені серветки. Вони набувають потрібної форми від тепла рук і можуть використовуватися багаторазово відповідно до рекомендацій виробника.

Головне — не намагатися позбутися всього пластику на кухні за один день. Якщо старий пакет відслужив своє, наступного разу його можна просто замінити багаторазовою альтернативою. Так нова звичка не потребуватиме великих одноразових витрат.

FAQ

Чи можна зберігати продукти в пластикових пакетах?

Пластикові пакети, які виробник призначив для контакту з харчовими продуктами, можна використовувати відповідно до інструкції. Однак дослідження показують, що механічне тертя та особливо нагрівання деяких пластикових виробів можуть сприяти виділенню мікро- і нанопластику. Тому не варто нагрівати їжу в пакеті, якщо виробник прямо не дозволяє такого використання. Для регулярного зберігання продуктів можна обрати скляні чи металеві контейнери або відповідні багаторазові силіконові пакети.

Чим замінити пластикові пакети для зберігання продуктів?

Замість одноразових пластикових пакетів можна використовувати скляні банки та контейнери, посуд із нержавійної сталі, багаторазові силіконові пакети та вощені серветки. Вибір залежить від продукту: контейнери зручні для готової їжі, силіконові пакети — для перекусів і заморожування, а вощені серветки — для хліба, сиру та деяких овочів і фруктів.

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