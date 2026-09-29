Масштабний злам у Пентагоні та ФБР: у Мережу злили дані понад 3 мільйонів військових США

Будівля Пентагону

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У США стався один із наймасштабніших витоків персональних даних у сфері оборони та безпеки. Через злам бази даних Центру кадрових даних Міноборони США (DMDC) у відкритому доступі опинилася конфіденційна інформація мільйонів військовослужбовців та цивільних співробітників, включаючи номери соціального страхування та деталі про їхні посади.

Як повідомляє ABC News із посиланням на офіційного представника Пентагону, кібератака торкнулася 2,76 мільйона нині живих людей та ще 294 тисяч померлих.

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Дев’ять місяців несанкціонованого доступу

За даними оборонного відомства США, несанкціонований доступ до системи тривав з жовтня 2025 року по липень 2026 року. Вразливість виявили та усунули лише в липні, після чого було розпочато розслідування.

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База даних DMDC є одним із головних сховищ персональних рекордів Міноборони США, де зберігається інформація про понад 60 мільйонів осіб — від військовослужбовців діючої армії та резервістів до ветеранів, підрядників і членів їхніх родин.

Експерти зазначають, що масштаб та чутливість вкрадених даних (зокрема інформація про конкретні посади та обов’язки) становлять пряму загрозу національній безпеці США. Наразі у Пентагоні переконують, що доказів зловживання вкраденими даними поки не виявлено, а постраждалим пропонують послуги з захисту персональних даних та моніторингу кредитної історії.

Паралельний злам у ФБР: хакери заявили про «маркетинговий хід»

Масштабний витік у Пентагоні збігся в часі з іншим резонансним кіберінцидентом у Федеральному бюро розслідувань США. ФБР надіслало своїм співробітникам попередження про злам кадрового порталу FBIJobs.gov.

Хакери здобули доступ до імен, домашніх адрес, номерів соцстрахування, дат народження та контактів працівників бюро. Наразі ФБР працює за сценарієм, за яким особисті дані кожного співробітника вважаються потенційно скомпрометованими.

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Утім, хакерське угруповання ShinyHunters зробило несподівану заяву, зазначивши, що не збирається публікувати чи продавати бази даних ФБР:

«З самого початку ми наголошували, що це не вимагання, не викуп і це не мотивовано фінансово. Це була маркетингова кампанія для захисту нашого бізнесу та боротьби з дезінформацією», — йдеться в заяві хакерів.

Незважаючи на заяви хакерів, у ФБР закликали співробітників бути максимально пильними, не відповідати на підозрілі дзвінки, утримуватися від коментарів ЗМІ, а у разі переслідувань з боку журналістів чи сторонніх осіб — негайно викликати службу 911.

Раніше ми писали проте, що відсутність регулярних оновлень безпеки з часом робить смартфони дедалі вразливішими до кібератак. Фахівці попереджають, що зловмисники використовують спеціальні програмні коди — так звані експлойти — для злому пристроїв, які більше не отримують захисних патчів від виробників.

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