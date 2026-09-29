Жінка, яку стратять вперше за 200 років, зробила моторошну заяву перед смертю

Крісті Пайк / © dailymail.co.uk

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У США завтра, 30 вересня, стратять жінку, яка вчинила моторошне вбивство. Напередодні вона заявила, що суд поставився до неї надто упереджено, присудивши страту. Також вона хоче, щоб смертельну ін’єкцію їй ввела жіноча команда.

Про це пише dailymail.com.

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Про що заявила жінка, яку засудили до страти

Крісті Пайк було лише 18 років, коли 12 січня 1995 року вона заманила Коллін Слеммер, свою однокурсницю з програми «Джоб Корпс», у віддалений куточок кампусу Університету Теннессі та жорстоко її вбила.

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Пайк стала наймолодшою жінкою, засудженою до смертної кари в США. Вона також має стати першою жінкою, страченою в Теннессі за останні понад 200 років.

Пайк заявила, що відчуває «спорідненість» із Ліндсі Кленсі, які загрожувало довічне ув’язнення за вбивство своїх дітей: п’ятирічної Кори, трирічного Доусона та восьмимісячного Каллана. Кленсі не заперечувала, що задушила дітей, але стверджувала, що її слід визнати невинною через неосудність.

«Ми обидві — жінки, які потрапили в біду через суто жіночі проблеми. Однак є одна відмінність: з часу мого судового процесу суспільна свідомість щодо жіночих проблем значно змінилася», — сказала Пайк газеті The Times.

Коли її запитали, чи вважає вона, що присяжні поставилися б до її справи з більшим розумінням, якби суд відбувся сьогодні, Пайк відповіла, що, на її думку, так і було б, «оскільки наукові знання про розвиток мозку просунулися вперед».

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Вона також зазначила, що, на її думку, її покарали суворіше, ніж слід було б, оскільки її спільником був чорношкірим.

«Хоча расизм не зник, він дещо зменшився», — сказала Пайк.

Що відомо про злочин, який вчинила засуджена до смертної кари

Крісті Пайк була переконана, що її жертва Коллін Слеммер намагалася переманити її 17-річного хлопця, Тадарила Шиппа, однокурсника з «Джоб Корпс», з яким Пайк поділяла інтерес до сатанинської символіки. Друзі загиблої заперечували будь-яку романтичну конкуренцію.

Пайк та інша студентка, Шадолла Петерсон, вигадали план, щоб виманити Коллін Слеммер з території школи, сказавши їй, що хочуть помиритися, і запропонувавши покурити марихуану в відокремленому місці поблизу кампусу Університету Теннессі.

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Того вечора Слеммер пішла з Пайк, Шипом і Петерсон. Щойно вони дісталися лісу, на неї напали.

За словами прокурорів, щонайменше півгодини дівчину били, копали та наносили їй порізи, поки вона благала їх зупинитися та неодноразово намагалася втекти.

У якийсь момент під час нападу Шипп вирізав на її грудях пентаграму, поки вона ще була жива.

Зрештою Слеммер померла від ударів по голові.

Пізніше Пайк повернулася до центру «Джоб Корпс» із уламком черепа Слеммер, який вона показала іншим учням, розповідаючи про те, що сталося.

Наступного ранку Слеммер знайшли мертвою: вона була оголена до пояса, а її просочений кров’ю одяг висів на гілках над нею.

У березні 1996 року Пайк було визнано винною в умисному вбивстві першого ступеня та змові.

У чому переконували суд адвокати жінки

Під час винесення вироку присяжні визнали, що вбивство Коллін було особливо жорстоким і супроводжувалося тортурами або серйозним фізичним насильством, що виходило за межі необхідного для її вбивства. Вони засудили Пайк до смертної кари.

Адвокати Пайк звернулися до губернатора штату Теннессі Білла Лі з проханням помилувати її та замінити вирок на довічне ув’язнення без права на дострокове звільнення, посилаючись на її історію сексуального насильства в дитинстві та психічні захворювання — які не були згадані під час первинного судового розгляду як пом’якшувальні обставини.

Згідно з клопотанням, Пайк зазнавала сексуального насильства з боку бойфренда своєї бабусі у віці від двох до п’яти років. У 11 років її зґвалтував 37-річний сусід, який отримав лише умовне покарання і продовжував жити неподалік.

Потім, у 17 років — майже рівно за рік до вбивства Коллін — Пайк повідомила, що, йдучи до магазину, її затягли в ліс і зґвалтував незнайомець. Було проведено обстеження на предмет зґвалтування, але нападника так і не було встановлено.

Її адвокати також стверджують, що вона зазнавала фізичного насильства вдома, у дитинстві кілька разів намагалася покінчити з собою, а після потрапляння до камери смертників їй діагностували біполярний розлад та посттравматичний стресовий розлад (ПТСР).

Адвокати Пайк стверджують, що через те, що ці діагнози не були враховані під час судового розгляду, присяжні були позбавлені важливої інформації про підлітка, щодо якого вони виносили вирок.

У понеділок губернатор Лі відмовив Пайк у помилуванні, залишивши її на шляху до страти.

Водночас адвокати Пайк звернулися з проханням, щоб смертельну ін’єкцію їй вводила виключно жіноча команда, аргументуючи це тим, що фіксація та маніпуляції з боку чоловіків можуть спричинити повторну травму через пережите нею в минулому сексуальне насильство.

Якщо це прохання буде відхилено, вона попросила, щоб її замість цього повісили.

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