Ціни вже пішли вгору: в Україні прогнозують дефіцит популярного овоча

Дефіцит цибулі в Україні / © unsplash.com

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Навесні в Україні може виникнути дефіцит цибулі, що призведе до суттєвого зростання цін на овоч. Цього сезону аграрії скоротили площі під культурою, а врожайність помітно знизилася.

Про це у колонці для AgroTimes розповів міжнародний консультант зі зберігання плодоовочевої продукції Павло Булгаков.

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Цього року ситуація на ринку цибулі суттєво відрізняється від торішньої. Після рекордного врожаю частина аграріїв скоротила площі під цією культурою, а окремі великі господарства взагалі вирішили її не вирощувати. Серед них є підприємства, які ще минулого сезону зберігали близько 17 тис. тонн цибулі. Нових виробників, які могли б компенсувати це скорочення, з’явилося небагато.

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Ситуацію погіршило падіння врожайності. Якщо торік урожай цибулі був рекордним, то цього сезону середня врожайність скоротилася приблизно на 20–30 т/га. Причиною стали несприятливі погодні умови: південні регіони зіткнулися з пиловими бурями, а центральні та західні області — зі зворотними приморозками і тривалими зливами.

Ціни вже помітно відрізняються від торішніх. Під час збору врожаю минулого року кілограм цибулі коштував лише 2–2,5 грн, тоді як цього сезону пропозицій дешевше за 10 грн/кг уже немає. На півдні ціна піднімалася до 14 грн/кг, а на заході оптова вартість доходила до 18–20 грн/кг. Зараз на ринку спостерігається тимчасове зниження цін, оскільки фермери продають свіжозібраний урожай просто з поля.

Також на ринок впливають проблеми зі зберіганням продукції через систематичні російські атаки на складські приміщення. Ще одним чинником є зростання експорту. Українські виробники вже активно постачають цибулю, картоплю та інші овочі до Молдови, Румунії та Болгарії.

Ціни в Україні — останні новини

Нагадаємо, раніше міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що через зміни у логістичних ланцюгах і додаткові витрати бізнесу базовий продуктовий кошик в Україні може зрости в ціні приблизно на 3%.

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Водночас керівник аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка вважає, що до кінця осені в Україні очікується різна динаміка цін на продукти. Найбільше можуть здорожчають тепличні овочі та молочні продукти, а найчутливішими до валютних коливань є товари, які Україна практично не виробляє або виробляє у недостатніх обсягах.

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