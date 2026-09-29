«У мою квартиру прилетіло»: власниця пошкодженого житла розповіла, що робити після обстрілу і як отримати компенсацію

Пошкодження майна

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Після російського обстрілу людина, чия квартира чи будинок постраждали від вибухової хвилі або уламків, може опинитися перед десятками проблем одночасно. Треба прибрати скло, закрити вибиті вікна, зрозуміти, чи можна залишатися у квартирі, зафіксувати пошкодження, знайти потрібні документи та розібратися, куди подавати заяви на допомогу.

Власниця пошкодженої квартири Vita Goldman, яка сама пройшла цей шлях після прильоту, поділилася власним алгоритмом дій. За її словами, одна з головних помилок у перші години — намагатися одночасно встигнути в усі черги, подати всі заяви й одразу почати ремонт. «Ділюся сумним досвідом і алгоритмом дій. Зібрала покроково — і хай воно ніколи нікому не знадобиться», — написала вона.

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Її практичні поради ми звірили з актуальними правилами програми «єВідновлення», інформацією Дії та Київської міської влади.

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Спочатку — безпека, а не документи

Якщо безпосередньо у будинок влучила ракета, дрон або уламки, не варто одразу повертатися до квартири лише для того, щоб сфотографувати збитки.

Спершу потрібно переконатися, що перебувати у будинку безпечно. Якщо є пожежа, задимлення, запах газу, пошкоджені електричні дроти, загроза обвалу або рятувальники обмежили доступ до будинку, необхідно виконувати вказівки ДСНС.

Лише після того, як небезпека минула і доступ до помешкання дозволений, можна починати фіксувати пошкодження.

Перше, що потрібно зробити у квартирі, — все сфотографувати

Саме з цього радить починати Vita Goldman. До того як прибирати скло, шматки штукатурки або розбирати пошкоджені конструкції, потрібно зробити фото та бажано відео.

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Фотографувати краще не лише окремі тріщини чи уламки, а так, щоб було видно загальний масштаб пошкоджень. Якщо вибите вікно, потрібно зафіксувати весь віконний проріз, раму, укоси та скло. Якщо постраждали двері — зробити загальне фото дверей і крупні плани пошкоджень. Так само варто зафіксувати стіни, стелю, підлогу, плитку, меблі та інше майно.

Обмежуватися умовними десятьма фотографіями не потрібно. Якщо пошкоджень багато, краще зробити більше знімків.

Це важливо не лише для «єВідновлення». Фотографії можуть знадобитися під час подання заяв до міжнародного Реєстру збитків, який приймає вимоги щодо пошкодження або знищення житлової нерухомості внаслідок російської агресії.

Безпечно прибрати розбите скло

Після вибухової хвилі скло може розлітатися далеко від вікна і залишатися у меблях, тканинах, взутті та інших місцях.

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Vita Goldman радить обов’язково використовувати щільні рукавички та закрите взуття. Вона розповіла, що сама прибирала квартиру у кроксах на босу ногу й у результаті загнала уламки скла у стопу, після чого довелося звертатися до медиків. Тому ходити пошкодженою квартирою босоніж, у домашніх капцях або іншому відкритому взутті не варто.

Насамперед можна обережно прибрати великі уламки, після цього ретельно підмести підлогу. Пізніше її потрібно перевірити повторно, оскільки дрібне скло може залишатися у квартирі ще довго.

Вибиті вікна можна тимчасово закрити

Після масштабних атак біля пошкоджених будинків у Києві створюють штаби допомоги, де працюють представники районної влади, комунальних служб, поліції, ДСНС та волонтери.

Зазвичай ісля атаки мешканцям будинку видають плівку та фанеру, щоб тимчасово закрити вибиті вікна.

На місці потрібно уточнити, яку саме допомогу надає штаб і чи є матеріали для тимчасового закриття вікон.

Повноцінний ремонт до фіксації пошкоджень краще не починати поспіхом.

Чи потрібно стояти у черзі біля штабу

Після серйозного обстрілу біля пошкодженого будинку районна влада зазвичай розгортає оперативний або гуманітарний штаб допомоги. Там можуть одночасно працювати представники районної адміністрації, соціальних служб, ЖЕД, поліції, ДСНС та волонтери.

Тут постраждалі можуть подати заяву для оформлення міської виплати у 10 тисяч гривень, звернутися до працівників поліції, щоб зафіксувати пошкодження житла та внести інформацію про кримінальне правопорушення до ЄРДР. Там же можна отримати довідку від представників ЖЕД про пошкоджене, непридатне для проживання або зруйноване житло.

Якщо житло непридатне для проживання і людина змушена тимчасово відселитися, там можуть приймати документи й на одноразову допомогу у 40 тисяч гривень. За інформацією КМДА, документи на такі виплати можна подавати в оперативному штабі у перші дні після прильоту або пізніше — до районного управління соціальної та ветеранської політики.

Vita Goldman радить, якщо черги великі, не намагатися будь-що потрапити в усі черги в перші години після атаки має сенс. Якщо черга велика, варто насамперед уточнити, яку саме послугу надають у ній і чи обов’язково оформлювати її саме зараз.

Наприклад, документи на 10 тисяч гривень можна подати не тільки у штабі після обстрілу, а й пізніше до районного управління соціальної та ветеранської політики.

Водночас можливістю одразу зафіксувати пошкодження у поліції, отримати довідку про стан житла або взяти плівку чи ОСБ-плити для закриття вікон варто скористатися, якщо це можна зробити без тривалого очікування.

Чи потрібно подавати заяву в поліцію

Після обстрілу біля пошкоджених будинків зазвичай працює поліція. Мешканці можуть повідомити про пошкодження квартири або будинку, після чого правоохоронці фіксують наслідки російської атаки як воєнного злочину.

Таку заяву подати варто, однак вона не є заявою на компенсацію і не замінює оформлення «єВідновлення». Тобто, якщо людина хоче отримати державну компенсацію за пошкоджену квартиру, їй окремо потрібно повідомити про пошкоджене майно та подати заяву на «єВідновлення».

Водночас поліцейська фіксація має інше значення, вона документує факт і наслідки російського обстрілу та може бути використана під час розслідування воєнних злочинів.

Окремо власник пошкодженого житла може подати заяву до міжнародного Реєстру збитків для України, створеного для фіксації вимог про відшкодування шкоди, завданої російською агресією. Це також окрема процедура і вона не замінює ані звернення до поліції, ані «єВідновлення».

Заява до поліції потрібна насамперед для офіційної фіксації наслідків обстрілу та кримінального провадження. Для отримання компенсації за житло діють окремі процедури.

Якщо поліцейські приймають заяви безпосередньо біля будинку і великої черги немає, це зручно зробити одразу. Але не потрібно вважати, що саме від цієї заяви залежить отримання 10 тисяч гривень від міста або компенсації за «єВідновлення».

Чи можна ремонтувати квартиру до приходу комісії

Vita Goldman радить не вставляти нові вікна і не починати ремонт до того, як пошкоджену квартиру огляне комісія. Однак чинні правила «єВідновлення» не містять абсолютної заборони на ремонт до огляду.

Після подання заяви на компенсацію комісія місцевої влади має оглянути пошкоджене житло, зафіксувати обсяг руйнувань і визначити розмір компенсації. Водночас у чинному чек-листі для комісій окремо передбачено, що на момент огляду ремонт уже може бути проведений повністю або частково.

Тому твердження, що будь-який ремонт до приходу комісії автоматично позбавляє права на компенсацію, є неправильним. Втім, усі пошкодження бажано максимально детально зафіксувати ще до початку робіт. Варто зробити фото і відео загального вигляду квартири та окремих пошкоджених конструкцій, а також зберігати чеки, договори й інші документи, пов’язані з ремонтом.

Це особливо важливо, якщо чекати на огляд неможливо через нагальну потребу закрити вибиті вікна, захистити житло від опадів чи холоду або провести інші невідкладні роботи.

Повідомте про пошкоджене майно

Офіційний шлях до компенсації починається з повідомлення про пошкоджене або зруйноване майно. Подати його можна через Дію. Після цього власнику пошкодженого житла потрібно подати заяву на компенсацію за програмою «єВідновлення». Послуга доступна також через ЦНАП та нотаріусів.

Алгоритм для пошкодженого житла виглядає так: повідомлення про пошкодження, спеціальний рахунок «єВідновлення», заява на компенсацію, огляд комісією, рішення про суму виплати, надходження коштів та ремонт.

Перевірте право власності

Для оформлення компенсації важливо, щоб інформацію про право власності на квартиру або будинок можна було підтвердити та перевірити.

Особливо це варто зробити власникам житла, яке було придбане, приватизоване, успадковане або іншим чином оформлене до 1 січня 2013 року. Саме з цієї дати в Україні почав працювати сучасний Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. До цього права на квартири та іншу нерухомість реєстрували за іншими процедурами, зокрема через БТІ та органи місцевого самоврядування.

Тому квартира, право власності на яку було оформлене до 2013 року, може не відображатися у сучасному електронному реєстрі. Це не означає, що право власності втрачено або недійсне, закон визнає права, які виникли до 1 січня 2013 року і були належним чином оформлені за правилами, що діяли на той момент.

Однак для оформлення «єВідновлення» дані про право власності мають бути доступними для перевірки. Тому власникам такого житла варто заздалегідь перевірити, чи є відомості про квартиру в Державному реєстрі речових прав. Якщо їх там немає, може знадобитися державна реєстрація раніше набутого права на підставі старих правовстановлюючих документів.

Для «єВідновлення» потрібен спеціальний рахунок

Для отримання грошей необхідно відкрити спеціальний рахунок «єВідновлення».

Його реквізити вказують під час подання заяви. Якщо у житла є співвласники, для заяви на компенсацію за пошкоджене майно вони також мають її підписати.

Після огляду квартири комісія визначає суму компенсації, а гроші надходять на спеціальну картку.

Витрачати їх можна на будівельні матеріали та ремонтні роботи у підприємств, які працюють із програмою «єВідновлення».

Скільки грошей можуть виплатити

Розмір компенсації визначається не самим заявником і не залежить від того, скільки він приблизно оцінив ремонт. Суму визначає комісія за результатами огляду.

Якщо призначена компенсація перевищує 200 тисяч гривень, виплату ділять на два транші. Спочатку людина отримує 70% призначеної суми. Щоб отримати решту, необхідно подати проміжний звіт про виконані роботи та придбані матеріали.

За даними Дії, станом на травень 2026 року компенсації за програмою отримали вже майже 200 тисяч українських родин. Середня виплата на дрібний ремонт становила близько 70,1 тис. грн, на капітальний — близько 341,3 тис. грн.

У Києві окремо можна отримати 10 тисяч гривень

Окрім державного «єВідновлення», у столиці діє міська допомога.

Кияни, житло яких було пошкоджене через російську агресію, можуть отримати одноразову допомогу в розмірі 10 тисяч гривень. Офіційно ця послуга надається через районні управління соціальної та ветеранської політики.

Заявником може бути власник або співвласник пошкодженої квартири чи будинку, а також уповноважена особа.

Для оформлення потрібні паспорт, податковий номер, документ про право власності, довідка від ОСББ, ЖБК або іншої організації, яка обслуговує будинок, про пошкодження житла, а також банківські реквізити. Якщо власників декілька, потрібна письмова згода співвласників щодо того, хто отримуватиме допомогу.

Важливий нюанс, для виплати потрібен IBAN соціального банківського рахунку.

Офіційний строк розгляду такої заяви на міському порталі вказаний як 10 днів, однак фактичне зарахування грошей залежить і від надходження фінансування з міського бюджету.

Є також 40 тисяч і щомісячна виплата 20 тисяч гривень

Міська підтримка киян, чиє житло постраждало внаслідок російських обстрілів, не обмежується одноразовою виплатою 10 тисяч гривень. Якщо квартира або будинок пошкоджені настільки сильно, що проживати там неможливо і людина змушена тимчасово відселитися, передбачені ще два види допомоги.

Власник або співвласник такого житла може отримати одноразову матеріальну допомогу у розмірі 40 тисяч гривень. Для цього пошкодження мають бути суттєвими, а непридатність житла для проживання повинна бути підтверджена відповідними документами. Зокрема, потрібен акт або довідка комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій чи ОСББ/ЖБК, а також документ про необхідність відселення. Заяву подають до управління соціальної та ветеранської політики районної в Києві державної адміністрації. Офіційний строк її розгляду становить 10 днів.

Крім того, люди, які через руйнування житла змушені тимчасово проживати в іншому місці, можуть претендувати на щомісячну допомогу у розмірі 20 тисяч гривень. Її можуть отримувати власники або співвласники пошкодженого чи зруйнованого житла, якщо в ньому неможливо проживати та вони не мають у власності іншого житла, придатного для проживання.

Таку допомогу призначають із місяця подання заяви, але виплачувати її можуть не більше 12 місяців. Одержувач також має повідомляти про зміни обставин. Виплату припиняють, зокрема, якщо житло відновили, людина придбала або отримала інше придатне житло чи отримала житловий сертифікат за програмою «єВідновлення».

Від серпня 2026 року оформлення щомісячної допомоги передано районним управлінням соціальної та ветеранської політики, тому онлайн-послуга на міському порталі наразі позначена як неактивна. Подавати документи потрібно безпосередньо до районного управління.

Що робити, якщо пошкоджений не лише ваш балкон чи квартира

Якщо вибухом пошкоджено дах, фасад, під’їзд, ліфт, сходову клітину, загальнобудинкові двері чи міжповерхові вікна, це вже стосується спільного майна багатоквартирного будинку. Такі пошкодження не потрібно змішувати з ремонтом конкретної квартири.

Дія прямо зазначає, що багатоквартирні будинки, де пошкоджені під’їзди, сходові клітини або ліфти, відновлює місцева влада за окремими програмами.

У таких випадках потрібно взаємодіяти з ОСББ, управителем будинку, районною адміністрацією та іншими відповідальними службами.

Найважливіше — не намагатися вирішити все за перші кілька годин

Особистий досвід Vita Goldman показує ще одну важливу річ.

Після прильоту біля будинку одночасно можуть працювати десятки людей: рятувальники, поліція, комунальники, представники районної влади, волонтери, журналісти. Мешканці намагаються знайти плівку, написати заяви, дізнатися про компенсації та врятувати майно. Через це легко вирішити, що саме зараз потрібно встигнути абсолютно все.

Насправді першочерговий алгоритм значно простіший, переконатися, що перебувати у будинку безпечно, зафіксувати пошкодження фото та відео, захистити себе від скла й уламків, тимчасово закрити вибиті вікна і лише потім займатися документами.

Далі потрібно повідомити державу про пошкоджене майно, подати заяву на «єВідновлення», перевірити право власності, відкрити потрібний рахунок і, для киян, окремо оформити доступну допомогу від міста.

А всі фотографії, акти, довідки, чеки, документи про аварійні роботи та листування з ОСББ або управляючою компанією краще зберігати.

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