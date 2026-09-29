Фронт на Харківщині змінюється: ЗСУ звільнили територію

Фронт, ЗСУ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Осінтери фіксують зміни на фронті у Харківській області. Так, Сили оборони України відновили контроль над територією поблизу Калинового. Водночас російські війська просунулися біля Василівки та Шевченка.

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState у повідомленні про оновлення своєї мапи.

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Де є просування ЗСУ та росіян

Згідно з актуалізованими даними, на окремих ділянках фронту у Харківській області ситуація змінилася на користь українських військ, тоді як на інших напрямках зафіксовано просування російських сил.

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«Сили Оборони України відновили контроль поблизу Калинового. Ворог просунувся поблизу Василівки та Шевченка», — йдеться у повідомленні.

Фронт

Фронт

Фронт

Аналітики DeepState також закликали користувачів повідомляти про можливі неточності в оновлених даних через їхній спеціальний бот.

Ситуація на фронті залишається динамічною та може змінюватися.

Що відомо про ситуацію на фронті у Харківській області — останні новини:

ЗСУ звільнили понад 5 км² на Куп’янському напрямку внаслідок успішних штурмових дій. За словами офіцера штабу батальйону «Свобода» Андрія Кривущенка, російські військові намагаються виходити із зони боїв у цивільному одязі. Також повідомляється, що окупанти використовують цивільних як прикриття, переміщуючи їх до газогону та ховаючись серед них. Українські військові продовжують штурмові дії та вибивають російські підрозділи з позицій.

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Російські війська продовжують активність на Дергачівському напрямку Харківської області. За словами військового з позивним Мучной, противник просувається на схід від Гоптівки та шукає слабкі місця в українській обороні. Найбільше уваги, за його оцінкою, потрібно приділити флангам біля Бугаївки та Токарівки. Там неодноразово фіксували невеликі російські групи на околицях населених пунктів. Їхнє проникнення, за словами військового, може бути спробою знайти проміжки між позиціями та створити загрозу обходу. Мучной наголошує, що ситуація на місцевості складніша, ніж може здаватися за картою, і говорить про потребу в підкріпленні.

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