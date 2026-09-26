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Війна на Донеччині: у "Азові" заперечили заяви Росії про оточення Добропілля
Командування 1-го корпусу Нацгвардії «Азов» спростувало заяви Міноборони РФ про нібито оточення Добропілля, наголосивши, що Сили оборони повністю контролюють місто та ліквідовують ворога на підступах.
Українські війська продовжують контролювати місто Добропілля на Донеччині, повідомив 1-й корпус Національної гвардії «Азов» 26 вересня.
Про це пише «Радіо Свобода».
«Планами військово-політичного керівництва РФ на цю осінь передбачене оточення Добропілля. Але воно залишається тільки в цих планах і брехливих звітах російських командирів», — заявляє командування корпусу.
Військові додають, що місто залишається під контролем Сил оборони, а російські штурмові групи «оперативно ідентифікуються та знищуються на підступах до нього при спробі інфільтрації до міжпозиційного простору».
Напередодні російське Міноборони заявило про «капкан» у Добропіллі, стверджуючи, що бригади Нацгвардії там нібито перебувають в оточенні.
Згідно з мапою українського проєкту DeepState, Добропілля не перебуває в оточенні.
Раніше українські військові розповідали про те, що російські військові російські окупанти на фронті продовжують проникати до Добропілля Донецької області. Наразі їхня присутність у місті не становить критичної загрози, однак подальше збільшення кількості таких груп може суттєво ускладнити ситуацію.