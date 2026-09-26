Війна на Донеччині: у "Азові" заперечили заяви Росії про оточення Добропілля

Добропілля / © із соцмереж

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Українські війська продовжують контролювати місто Добропілля на Донеччині, повідомив 1-й корпус Національної гвардії «Азов» 26 вересня.

Про це пише «Радіо Свобода».

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«Планами військово-політичного керівництва РФ на цю осінь передбачене оточення Добропілля. Але воно залишається тільки в цих планах і брехливих звітах російських командирів», — заявляє командування корпусу.

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Військові додають, що місто залишається під контролем Сил оборони, а російські штурмові групи «оперативно ідентифікуються та знищуються на підступах до нього при спробі інфільтрації до міжпозиційного простору».

Напередодні російське Міноборони заявило про «капкан» у Добропіллі, стверджуючи, що бригади Нацгвардії там нібито перебувають в оточенні.

Згідно з мапою українського проєкту DeepState, Добропілля не перебуває в оточенні.

Раніше українські військові розповідали про те, що російські військові російські окупанти на фронті продовжують проникати до Добропілля Донецької області. Наразі їхня присутність у місті не становить критичної загрози, однак подальше збільшення кількості таких груп може суттєво ускладнити ситуацію.

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