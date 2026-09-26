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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Леся Нікітюк замилувала фото з однорічним підрослим сином і насмішила його витівкою в авто

Леся Нікітюк їздила на Закарпаття у справах. Звичайно, однорічний Оскар був поруч із мамою.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Леся Нікітюк із сином

Леся Нікітюк із сином / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська ведуча Леся Нікітюк замилувала новим фото з однорічний сином від коханого-військового Дмитра Бабчука.

Знаменитість їздила у справах на Закарпаття. Звичайно, однорічний Оскар був поруч із мамою. Ведуча замовила трансфер, аби не самій сідати за кермо, та зручно розмістилась із хлопчиком на задньому сидінні.

У дорозі Леся Нікітюк робила фото з сином, якими й ділилась в Instagram-stories. Ведуча говорить, що вони зупинялись на перекуси. Виявляється, однорічному Оскару подобається їсти у зіркової мами на руках.

«Зупинились на перекус, а перекус лише в мами на руках», — ділиться ведуча.

Леся Нікітюк із сином / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк із сином / © instagram.com/lesia_nikituk

У дорозі Оскар також відзначився кумедною витівкою. Щоправда, повеселився лише малюк. Хлопчик розкидав їжу у салоні авто. Тим часом Лесі Нікітюк довелося все те прибирати.

«Хімчистку беру на себе», — зазначила знаменитість.

Допис Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Допис Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

До слова, Леся Нікітюк народила сина у червні 2025 року. Батько хлопчика — наречений ведучої Дмитро Бабчук. Вже тривалий час подейкують, що пара офіційно уклала шлюб. Однак закохані це публічно не підтверджували.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк попозувала в обіймах сина. Знаменитість показувала, який зараз вигляд має однорічний Оскар.

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