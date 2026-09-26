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ТСН в социальных сетях

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Категория
Гламур
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Леся Никитюк восхитила фото с однолетним подросшим сыном и насмешила его выходкой в авто

Леся Никитюк ездила на Закарпатье по делам. Конечно, годовалый Оскар был рядом с матерью.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Леся Никитюк с сыном

Леся Никитюк с сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

Украинская ведущая Леся Никитюк восхитила новым фото с годовалым сыном от возлюбленного-военного Дмитрия Бабчука.

Знаменитость ездила по делам в Закарпатье. Конечно, годовалый Оскар был рядом с матерью. Ведущая заказала трансфер, чтобы не самой садиться за руль, и удобно разместилась с мальчиком на заднем сиденье.

В пути Леся Никитюк делала фото с сыном, которым и делилась в Instagram-stories. Ведущая говорит, что они останавливались на перекусы. Оказывается, годовалому Оскару нравится есть у звездной матери на руках.

«Остановились на перекус, а перекус только у мамы на руках», — делится ведущая.

Леся Никитюк с сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк с сыном / © instagram.com/lesia_nikituk

В дороге Оскар также отличился забавной выходкой. Правда, повеселился только малыш. Мальчик разбрасывал еду в салоне авто. Тем временем Лесе Никитюк пришлось все это убирать.

«Химчистку беру на себя», — отметила знаменитость.

Пост Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Пост Леси Никитюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Кстати, Леся Никитюк родила сына в июне 2025 года. Отец мальчика — жених ведущей Дмитрий Бабчук. Уже долгое время говорят, что пара официально заключила брак. Однако влюбленные это публично не подтверждали.

Напомним, недавно Леся Никитюк позировала в объятиях сына. Знаменитость показывала, как сейчас выглядит однолетний Оскар.

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