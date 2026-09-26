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Кремль нашел новый способ, как втянуть белорусов в войну против Украины — СМИ
Российские вербовщики массово привлекают жителей Беларуси на фронт из-за соцсетей огромными выплатами, списыванием долгов и паспортами РФ, пользуясь молчаливым согласием режима Лукашенко.
Российская Федерация превратила Белоруссию в удобный резерв для пополнения своих тяжелых потерь на фронте в Украине. Для этого Москва развернула масштабную и системную вербовочную кампанию, ориентированную на наиболее незащищенные слои белорусского общества.
Об этом говорится в материале Euronews.
По данным расследователей DW, TVNET, CityDog, «Настоящего Времени» и правозащитной инициативы Belpol, в последние месяцы белорусский сегмент интернета заполонила агрессивная реклама службы по контракту в вооруженных силах РФ.
Объявления между овощами и репетиторами
Вербовочные посты появляются в местных Telegram-каналах, Viber-чатах и группах объявлений наряду с повседневными бытовыми сообщениями. Заинтересованным обещают:
Разовые выплаты до 4,35 млн рублей (десятки тысяч евро) и высокое ежемесячное довольствие;
Быстрое получение гражданства РФ;
предоставление жилья, питания, военной пенсии и страхования;
Помощь с погашением кредитов и аннулирование судимостей.
Вербовщики сознательно используют белорусские номера телефонов для повышения доверия и убеждают, что такая служба якобы является «легальной» и является «службой в армии Союзного государства», а не наемностью. На самом же деле в УК Беларуси за участие в вооруженных конфликтах за границей предусмотрено до 7 лет лишения свободы.
Кто попадает в ловушку
Основным целевым контингентом вербовщиков являются мужчины из малых городов и деревень, люди с низким доходом, большими долгами или проблемами с законом.
Схема привлечения максимально проста: после короткой переписки в соцсетях человеку организуют быстрое оформление документов и трансфер в Россию (чаще через Смоленск или Псков). После подписания контракта пути назад практически нет.
Какая судьба ждет завербованных
По словам правозащитников, иностранных контрактников российское командование обычно отправляет в штурмовые подразделения на самых опасных участках фронта, где уровень потерь самый высокий. Фактически они используются как «пушечное мясо».
Реакция общества
Белорусское общество реагирует на массовый спам с тревогой, однако жалобы в местное МВД остаются без ответа.
Режим Александра Лукашенко официально отрицает или игнорирует вербовку, ведь полностью финансово и политически зависим от Кремля.
Угроза принудительной мобилизации
Аналитики Института изучения войны (ISW) предостерегают: Кремль пытается трактовать «равные права» граждан в рамках «Союзного государства» как «равные обязанности», что в будущем может стать юридической основой для прямого давления и попыток принудительной мобилизации белорусов.
Напомним, аналитики Института изучения войны ранее предупреждали о том, что Путин готовит Беларусь к продолжительной войне против Украины. Россия продолжает привлекать белорусские предприятия оборонно-промышленного комплекса для обеспечения своих военных нужд и поддержки войны против Украины.