Кремль нашел новый способ, как втянуть белорусов в войну против Украины — СМИ

Белорусский солдат / © Сайт Минобороны Белоруси

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Российская Федерация превратила Белоруссию в удобный резерв для пополнения своих тяжелых потерь на фронте в Украине. Для этого Москва развернула масштабную и системную вербовочную кампанию, ориентированную на наиболее незащищенные слои белорусского общества.

Об этом говорится в материале Euronews.

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По данным расследователей DW, TVNET, CityDog, «Настоящего Времени» и правозащитной инициативы Belpol, в последние месяцы белорусский сегмент интернета заполонила агрессивная реклама службы по контракту в вооруженных силах РФ.

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Объявления между овощами и репетиторами

Вербовочные посты появляются в местных Telegram-каналах, Viber-чатах и группах объявлений наряду с повседневными бытовыми сообщениями. Заинтересованным обещают:

Разовые выплаты до 4,35 млн рублей (десятки тысяч евро) и высокое ежемесячное довольствие;

Быстрое получение гражданства РФ;

предоставление жилья, питания, военной пенсии и страхования;

Помощь с погашением кредитов и аннулирование судимостей.

Вербовщики сознательно используют белорусские номера телефонов для повышения доверия и убеждают, что такая служба якобы является «легальной» и является «службой в армии Союзного государства», а не наемностью. На самом же деле в УК Беларуси за участие в вооруженных конфликтах за границей предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

Кто попадает в ловушку

Основным целевым контингентом вербовщиков являются мужчины из малых городов и деревень, люди с низким доходом, большими долгами или проблемами с законом.

Схема привлечения максимально проста: после короткой переписки в соцсетях человеку организуют быстрое оформление документов и трансфер в Россию (чаще через Смоленск или Псков). После подписания контракта пути назад практически нет.

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Какая судьба ждет завербованных

По словам правозащитников, иностранных контрактников российское командование обычно отправляет в штурмовые подразделения на самых опасных участках фронта, где уровень потерь самый высокий. Фактически они используются как «пушечное мясо».

Реакция общества

Белорусское общество реагирует на массовый спам с тревогой, однако жалобы в местное МВД остаются без ответа.

Режим Александра Лукашенко официально отрицает или игнорирует вербовку, ведь полностью финансово и политически зависим от Кремля.

Угроза принудительной мобилизации

Аналитики Института изучения войны (ISW) предостерегают: Кремль пытается трактовать «равные права» граждан в рамках «Союзного государства» как «равные обязанности», что в будущем может стать юридической основой для прямого давления и попыток принудительной мобилизации белорусов.

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Напомним, аналитики Института изучения войны ранее предупреждали о том, что Путин готовит Беларусь к продолжительной войне против Украины. Россия продолжает привлекать белорусские предприятия оборонно-промышленного комплекса для обеспечения своих военных нужд и поддержки войны против Украины.

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