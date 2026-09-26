Білоруський солдат / © Сайт Міноборони Білорусі

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Російська Федерація перетворила Білорусь на зручний резерв для поповнення своїх важких втрат на фронті в Україні. Для цього Москва розгорнула масштабну та системну вербувальну кампанію, орієнтовану на найбільш незахищені верстви білоруського суспільства.

Про це йдеться у матеріалі Euronews.

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За даними розслідувачів DW, TVNET, CityDog, «Настоящего Времени» та правозахисної ініціативи Belpol, останніми місяцями білоруський сегмент інтернету заполонила агресивна реклама служби за контрактом у збройних силах РФ.

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Оголошення між овочами та репетиторами

Вербувальні пости з’являються у місцевих Telegram-каналах, Viber-чатах та групах оголошень поряд із повсякденними побутовими дописами. Зацікавленим обіцяють:

Разові виплати до 4,35 млн рублів (десятки тисяч євро) та високе щомісячне забезпечення;

Швидке отримання громадянства РФ;

Надання житла, харчування, військової пенсії та страхування;

Допомогу з погашенням кредитів та «анулювання судимостей».

Вербувальники свідомо використовують білоруські номери телефонів для підвищення довіри та переконують, що така служба нібито є «легальною» і є «службою в армії Союзної держави», а не найманством. Насправді ж у КК Білорусі за участь у збройних конфліктах за кордоном передбачено до 7 років позбавлення волі.

Хто потрапляє до пастки

Основним цільовим контингентом вербувальників є чоловіки з малих міст і сіл, люди з низьким доходом, великими боргами чи проблемами із законом.

Схема залучення максимально проста: після короткого листування в соцмережах людині організовують швидке оформлення документів і трансфер до Росії (найчастіше через Смоленськ чи Псков). Після підписання контракту шляху назад практично немає.

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Яка доля чекає на завербованих

За словами правозахисників, іноземних контрактників російське командування зазвичай відправляє до штурмових підрозділів на найнебезпечніших ділянках фронту, де рівень втрат є найвищим. Фактично їх використовують як «гарматне м’ясо».

Реакція суспільства

Білоруське суспільство реагує на масовий спам із тривогою, однак скарги до місцевого МВС залишаються без відповіді.

Режим Олександра Лукашенка офіційно заперечує або ігнорує вербування, адже є повністю фінансово та політично залежним від Кремля.

Загроза примусової мобілізації

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) застерігають: Кремль намагається трактувати «рівні права» громадян у межах «Союзної держави» як «рівні обов’язки», що в майбутньому може стати юридичним підґрунтям для прямого тиску та спроб примусової мобілізації білорусів.

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Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни раніше попереджали про те, що Путін готує Білорусь до тривалої війни проти України. Росія продовжує залучати білоруські підприємства оборонно-промислового комплексу до забезпечення своїх військових потреб та підтримки війни проти України.

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