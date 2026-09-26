Чоловік Наталки Денисенко зізнався в їхній сварці і показав, як залагоджував свою провину

Наталка Денисенко з чоловіком / © instagram.com/natalka_denisenko

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Чоловік української акторки Наталки Денисенко — манекенник Юрій Ярошенко — зізнався в їхній сварці.

Подробицями подружнього життя обранець артистки поділився в Instagram-stories. Манекенник зізнався, що вони з дружиною посварилися. Зокрема, причину сварки коханий знаменитості не розкрив, але зізнався, що винуватцем у конфлікті був саме він, оскільки говорить, що провинився. Свої помилки чоловік Наталки Денисенко визнає, тож одразу взявся залагоджувати провину.

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Юрій Ярошенко побіг купувати квіти, аби перепросити у дружини. Обранець акторки обрав чималий букет троянд. Найголовніше — квіти були улюбленого кольору Наталки Денисенко — білого.

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«Трішки провинився. Але дякувати Богу, зараз все швиденько виправлю», — поділився Юрій Ярошенко.

Чоловік Наталки Денисенко / © instagram.com/savransky_yuriy

Врешті, Наталка Денисенко отримала свої квіти. Знаменитість була неабияк рада та назвала Юрія Ярошенка найкращим чоловіком у світі. Тож, як зазначив манекенник, дружина йому пробачила, а конфлікт було вичерпано.

«Конфлікт вичерпано», — підсумував манекенник.

Наталка Денисенко / © instagram.com/savransky_yuriy

Нагадаємо, нещодавно біля квартири Наталки Денисенко у Києві впали уламки ракети. Артистка після пережитого заговорила про виїзд з України.

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