- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 1
- Час на прочитання
- 1 хв
Чоловік Наталки Денисенко зізнався в їхній сварці і показав, як залагоджував свою провину
Юрій Ярошенко знайшов підхід до дружини, аби вона швидко його пробачила.
Чоловік української акторки Наталки Денисенко — манекенник Юрій Ярошенко — зізнався в їхній сварці.
Подробицями подружнього життя обранець артистки поділився в Instagram-stories. Манекенник зізнався, що вони з дружиною посварилися. Зокрема, причину сварки коханий знаменитості не розкрив, але зізнався, що винуватцем у конфлікті був саме він, оскільки говорить, що провинився. Свої помилки чоловік Наталки Денисенко визнає, тож одразу взявся залагоджувати провину.
Юрій Ярошенко побіг купувати квіти, аби перепросити у дружини. Обранець акторки обрав чималий букет троянд. Найголовніше — квіти були улюбленого кольору Наталки Денисенко — білого.
«Трішки провинився. Але дякувати Богу, зараз все швиденько виправлю», — поділився Юрій Ярошенко.
Врешті, Наталка Денисенко отримала свої квіти. Знаменитість була неабияк рада та назвала Юрія Ярошенка найкращим чоловіком у світі. Тож, як зазначив манекенник, дружина йому пробачила, а конфлікт було вичерпано.
«Конфлікт вичерпано», — підсумував манекенник.
Нагадаємо, нещодавно біля квартири Наталки Денисенко у Києві впали уламки ракети. Артистка після пережитого заговорила про виїзд з України.