Легендарна зірка 80-х зустрівся з Пугачовою та її донькою на концерті: який вигляд вони мають зараз

Томас Андерс / © Associated Press

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Легендарний соліст гурту Modern Talking — Томас Андерс — несподівано зустрівся з Аллою Пугачовою та її донькою Лізою.

Артист, відомий піснями «You’re My Heart, You’re My Soul», «Brother Louie», «Cheri, Cheri Lady», побачився з російською зіркою під час свого концерту на Кіпрі. Зокрема, за лаштунками зробив спільне фото. Так, для публічного виходу Пугачова обрала довгу синю сукню, а Ліза з’явилася у короткому чорному вбранні з відкритими плечима.

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Томас Андерс не приховував захоплення зустріччю з Пугачовою. У своєму Instagram він назвав її однією з найвидатніших артисток Східної Європи та висловив їй особливу повагу.

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Томас Андерс і Алла Пугачова з донькою

«Яка ж це особлива честь! Я неймовірно пишаюся тим, що легендарна Алла Пугачова сьогодні разом зі своєю донькою Лізою відвідала мій концерт на Кіпрі, а після ми особисто зустрілися. Надзвичайно особлива зустріч з однією з найвидатніших артисток Східної Європи за останні 50 років. Величезна повага! Дякую, дорогі Алло й Лізо, за цей незабутній момент!» — написав музикант.

Позиція Томаса Андерса та родини Пугачової щодо війни в Україні

Варто зазначити, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Томас Андерс відмовився від концертів у РФ. Раніше співак неодноразово виступав перед російською аудиторією, однак згодом заявив, що не планує повертатися до країни, «допоки Володимир Путін залишається при владі».

«Я не можу їздити по Росії і вдавати, що це мир, радість і млинці. Ні, це має бути справжній новий початок для мене», — говорив артист.

Після початку великої війни Росії проти України Пугачова так само разом із чоловіком Максимом Галкіним розірвала зв’язки з пропагандистьким простором РФ. Подружжя оселилося за кордоном, де виховує двох дітей — Гаррі та Лізу. І тепер Галкін без всілякого страху у різних форматах відкрито підтримує Україну й розповідає про трагедію українців.

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