Джек і Роуз із фільму "Титанік" / © Колаж ТСН.ua

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За вікном вже наступила осінь зі своєю похмурою погодою та дощами. Саме те, що підійде під меланхолічний настрій — це мелодрама "Титанік".

Фільм був знятий канадійським режисером Джейсом Кемероном, а його прем’єра відбулась у грудні 1997 року. Стрічка розповідає про катастрофу на лайнері Титанік, який зіштовхнувся з айсбергом та потонув, а також поєднує в собі чуттєву романтичну лінію, хоч і зовсім коротку, і в якої не було щасливого кінця.

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Тим не менш, складна та сумна мелодрама полюбилась прихильникам. Саундтрек до фільму My Heart Will Go On у виконанні канадійської співачки Селін Діон став культовим, а серед глядачів зародилась одвічна суперечка — чи помістився Джек на дошці разом із Роуз.

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Від прем’єри «Титаніка» минуло майже 29 років. Пропонуємо пригадати, як за цей час змінились виконавці головних ролей та як склались їхні долі.

Леонардо Ді Капріо (художник Джек Доусон)

Головна роль у фільмі «Титанік» дісталась молодому й талановитому американському актору Леонардо Ді Капріо. Артист зіграв Джека Доусона у 22 роки.

Леонардо Ді Капріо в ролі Джека Доусона / © скриншот з відео

На знімальний майданчик Ді Капріо прийшов вже зі значною фільмографією за плечима. Він встиг знятися у фільмі «Що гнітить Гілберта Грейпа», за що отримав першу номінацію на «Оскар», а світову славу йому принесла роль у картині «Ромео + Джульєтта». Звичайно, «Титанік» лише примножив визнання та упізнаваність актора.

Леонардо Ді Капріо / © Associated Press

Леонардо Ді Капріо зіграв у багатьох кінохітах. Серед найвідоміших фільмів артиста — «Вовк із Волл-стріт», «Авіатор», «Початок», «Острів проклятих», «Відступники», «Джанґо вільний», «Одного разу в… Голлівуді», «Великий Ґетсбі» та багато й багато інших. В актора й не одна номінація на «Оскар». У Голлівуді навіть жартували, що Ді Капріо ганяється за статуеткою. 2016 року Лео нарешті отримав омріяний "Оскар" за роль у фільмі «Легенда Г’ю Гласса».

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Леонардо Ді Капріо / © Associated Press

Особисте життя у Леонардо Ді Капріо не менш насичене, аніж його фільмографія. Він був у стосунках з такими зірками, як Жизель Бюндхен, Бар Рафаелі, Каміла Морроне, Блейк Лайвлі, Тоні Гаррн та Ніна Агдал. Що цікаво, раніше артист не зустрічався з дівчатами, які були старші 25 років. Зараз зірка Голлівуду перебуває в стосунках із моделлю Вітторією Черетті, і саме їй вдалося зруйнувати «правило 25», оскільки їй вже 28.

Леонардо Ді Капріо та Вітторія Черетті / © Associated Press

Зараз Леонардо Ді Капріо 51 рік. Актор продовжує й далі активно зніматися у кіно. Жодного разу в шлюбі знаменитість не був, а також у нього немає дітей.

Леонардо Ді Капріо / © Associated Press

Кейт Вінслет (Роуз Дьюітт Б’юкейтер)

Головна жіноча роль у фільмі «Титанік» дісталась англійській акторці Кейт Вінслет. На момент знімань картини артистці був 21 рік.

Кейт Вінслет у ролі Роуз Дьюітт Б’юкейтер / © скриншот з відео

До ролі Роуз Дьюітт Б’юкейтер Кейт Вінслет вже мала вагомі роботи за плечима. Зокрема, вона грала в таких картинах, як «Небесні створіння», «Гамлет», «Розум і почуття», за що навіть була номінована на «Оскар». Звичайно, «Титанік» зробив юну Кейт Вінслет світовою зіркою. Щоправда, у популярності був й інший бік. Артистка стикнулась із цькуванням. Знаменитість критикували через фігуру, яка тоді не відповідала голлівудським міркам худорлявості, вона страждала від переслідувань з боку папараці, а також боялась братися за великобюджетні фільми.

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Кейт Вінслет / © Associated Press

Однак у фільмографії Кейт Вінселт окрім «Титаніка» є ще вагомі роботи, серед яких «Вічне сяйво чистого розуму», «Життя спочатку», «Відпустка за обміном» та «Читець», за роль в якому акторка отримала «Оскар».

Кейт Вінслет / © Associated Press

Зірка Голлівуду була тричі заміжня. Вперше артистку повів під вінець асистент режисера Джим Триплтон, від якого вона народила доньку Мію. Другим чоловіком акторки став режисер Сем Мендес. У цьому шлюбі на світ з’явився син Джон. Втретє артистка вийшла заміж за Неда Рокнролла, від якого народила сина Беара. До речі, Кейт Вінслет приписували роман із Леонардо Ді Капріо, проте між ними ніколи не було романтичних стосунків, а лише близька дружба.

Нед Рокнролл та Кейт Вінслет / © Associated Press

Зараз Кейт Вінселт 50 років. Артистка займається режисурою, викладає акторську майстерність та працює на телебаченні.

Кейт Вінслет / © Associated Press

Біллі Зейн (багатий наречений Роуз — Каледон Натан Гоклі)

Американський актор Біллі Зейн зіграв роль нареченого Роуз Каледона Натана Гоклі, коли йому був 31 рік.

Біллі Зейн у ролі Каледона Натана Гоклі / © скриншот з відео

Фільм «Титанік» є однією з його найвідоміших та найуспішніших роботі. Проте він також грав у таких картинах, як «Мертвий штиль», «Твін Пікс», «Байки зі склепу: Лицар демонів», «Фантом», «Назад у майбутнє» та інших.

Біллі Зейн / © Associated Press

Особисте життя в Біллі Зейна завжди було доволі насиченим, оскільки в нього було чимало романів. В актора був лише один шлюб, його дружиною стала австралійська акторка Ліза Коллінс. А от зустрічався артист із Леонор Варелою, Келлі Брук. Тривалий роман у нього був із моделлю Кендіс Ніл, яка народила йому доньок Аву та Джію.

Біллі Зейн та Келлі Брук / © Associated Press

Зараз Біллі Зейну 60 років. Він продовжує зніматися в кіно, а також захоплюється образотворчим мистецтвом, зокрема, пише картини та організовує власні виставки.

Біллі Зейн / © Associated Press

Кеті Бейтс (заможна пасажирка Моллі Браун)

Американська акторка Кеті Бейтс втілила роль пасажирки Моллі Браун, яка запам’яталась глядачам. На момент знімань «Титаніка» артистці було 48 років.

Кеті Бейтс у ролі Моллі Браун / © скриншот з відео

За своїми плечима Кеті Бейтс має вагому фільмографію. Знаменитість зіграла у таких картинах, як «Мізері», за яку отримала «Оскар», «Смажені зелені помідори», «Долорес Клейборн», «Основні кольори», «Про Шмідта», «Американська історія жахів» та багато інших.

Кеті Бейтс / © Associated Press

Особисте життя Кеті Бейтс тримає подалі від публіки, проте все ж таки деякі подробиці відомі. Вона була в шлюбі з актором Тоні Кампісі. Пара прожила в стосунках 14 років, після чого одружилась, а далі ще шість у шлюбі. Після цього в акторки не було публічних романів. Дітей у Кеті Бейтс немає, оскільки вона свідомо обрала чайлдфрі.

Кеті Бейтс / © Associated Press

Зараз акторці 78 років. Вона знімається у серіалі «Метлок», який приніс її кар’єрі нову хвилю слави. Також Кеті Бейтс серйозно зайнялась своїм здоров’ям, з яким у неї були проблеми, та кардинально схудла.

Кеті Бейтс / © Associated Press

Френсіс Фішер (мама Роуз — Руф Дьюітт Б’юкейтер)

Британсько-американська акторка Френсіс Фішер зіграла у «Титаніку» маму Роуз Руф Дьюітт Б’юкейтер. На момент знімань мелодрами артистці було 44 роки.

Френсіс Фішер у ролі Руф Дьюітт Б’юкейтер / © скриншот з відео

До «Титаніка» Френсіс Фішер встигла зіграти у вестерні «Непрощений». Також вона відома за ролями у таких картинах, як «Будинок із піску і туману», «Лінкольн для адвоката», «Викраст за 60 секунд», «Закони привабливості», «Фарго», «Хранителі» та інших.

Френсіс Фішер / © Associated Press

У зірки Голлівуду було кілька гучних романів. Вона зустрічалась із Клінтом Іствудом, від якого народила доньку Франческу. Зараз Френсіс Фішер офіційно не заміжня та не перебуває в публічних стосунках.

Френсіс Фішер та Клінт Іствуд / © Associated Press

На сьогодні акторка, якій 74 роки, продовжує зніматися в кіно. Також вона багато часу приділяє громадській діяльності. Артистка займається захистом прав своїх колег, соціальним активізмом та вихованням онуків.

Френсіс Фішер / © Associated Press

Бернард Гілл (капітан корабля Едвард Сміт)

Ще одним помітним персонажем у фільмі був капітан корабля Едвард Сміт, якого зіграв британський актор Бернард Гілл. На момент знімань «Титаніка» артистові було 52 роки.

Бернард Гілл у ролі Едварда Сміта / © скриншот з відео

Окрім мелодрами, ще однією упізнаваною роботою артиста є роль у кінотрилогії «Володар перснів». Також актор грав у таких картинах, як «Вовчий зал», «Справжній злочин», «Цар скорпіонів», «Ганді», «Баунті», «Операція „Валькірія“» та багато інших.

Особисте життя Бернард Гілл завжди намагався тримати подалі від публіки. Однак деякі факти все ж таки відомі. Він був одружений з акторкою Маріанною Гілл, яка народила йому сина Габріеля. Також від стосунків із Сью Аллен у знаменитості є донька Джей.

Бернард Гілл / © Associated Press

На жаль, 5 травня 2024 року життя Бернарда Гілла обірвалося. Він помер у віці 79 років у своєму будинку. В останні години життя поруч із актором була його наречена та син.

Глорія Стюарт (літня Роуз)

Американська акторка Глорія Стюарт зіграла роль літньої Роуз у віці 86 років.

Глорія Стюарт у ролі літньої Роуз / © скриншот з відео

Звичайно, до «Титаніка» в артистки була вагома фільмографія. Вона знялась у таких відомих картинах, як «Чоловік-невидимка», «Золотошукачі 1935-го року», «В’язень острова акул», «Ребекка з ферми Саннибрук» та багато інших.

Глорія Стюарт / © Associated Press

За плечима Глорії Стюарт два шлюби. Вперше вона вийшла заміж за скульптора Блера Гордона Ньюелла. Другим чоловіком акторки став сценарист Артур Шікман, з яким вона прожила в шлюбі тривалих 44 роки — до самої його смерті. У подружжя є спільна донька Сільвія.

Глорія Стюарт / © Associated Press

26 вересня 2010 року життя Глорії Стюарт обірвалося. Акторка померла у своєму будинку в Брентвуді у віці 100 років.

Глорія Стюарт / © Associated Press

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала, як змінились виконавиці головних ролей фільму «Людина-павук», де грав актор Тобі Магвайр. Пропонуємо подивитися, що за 24 роки сталося з «Пітером Паркером», «Мері Джейн» та іншими героями фантастичного бойовика.

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