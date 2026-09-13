"Людина-павук" з Тобі Магвайром: як за 24 роки змінились Пітер Паркер, Мері Джейн і інші герої фільму

Герої фільму "Людина-павук" / © Колаж ТСН.ua

Реклама

У травні 2002 року світ побачив американський супергеройський фільм «Людина-павук», що був знятий за мотивами коміксів Marvel.

Стрічка, режисером якої став Сем Реймі, полюбилась глядачам. Зокрема, фільм зібрав у прокаті шалені 821 млн доларів з бюджетом у 139 млн доларів та став світовим хітом. Тим часом режисер не зупинився на першій частині та зняв трилогію.

Реклама

Разом із тим «Людина-павук» зробила зірками таких акторів, як Тобі Магвайр, Віллем Дефо, Крістен Данст, за якими закріпились упізнавані імена їхніх героїв Пітер Паркер, Зелений Гоблін та Мері Джейн.

Реклама

Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, як за 24 роки, а саме стільки минуло від дати прем’єри, змінились виконавці головних ролей та що відбувається в їхньому житті зараз.

Тобі Магвайр (Пітер Паркер, він же Людина-павук)

Головна роль у фільмі «Людина-павук» дісталась американському актору Тобі Магвайру. На момент знімань першої частини фільму йому було 26 років.

Тобі Магвайр у ролі Пітера Паркера / © скриншот з відео

Роль у фільмі «Людина-павук» є однією з найвідоміших у кар’єрі Тобі Магвайра, що забезпечила його не лише світовою славою, а й безтурботним майбутнім, оскільки принесла чималий гонорар. Однак актор також грав у таких популярних картинах, як «Брати», «Великий Гетсбі», «Жертвуючи пішаком» та інших.

Тобі Магвайр / © Associated Press

Зараз артист більше зосереджений не на грі у фільмах, а саме на продюсуванні, тож на великих екранах його можна помітити не так часто. Окрім того, Тобі Магвайр рідко знімається й з іншої причини. Річ у тім, що в нього доволі складний характер, тож на знімальному майданчику з ним тяжко. Ба більше, через це артист навіть ледь не втратив роль у другій частині «Людини-павука». Попри це, він все одно лишається затребуваним актором.

Реклама

Тобі Магвайр / © Associated Press

Що ж стосується особистого життя Тобі Магвайра, то він багато років прожив у шлюбі з дизайнеркою ювелірних прикрас Дженніфер Меєр. У подружжя народились донька Рубі та син Отіс. 2020 року пара неочікувано розлучилась після 13 років шлюбу. Причина — непримиренні розбіжності та погаслі почуття. Однак колишні закохані все ж таки зберегти теплі стосунки та разом виховують дітей.

Дженніфер Меєр та Тобі Магвайр / © Associated Press

Зараз Тобі Магвайру 51 рік. Актор оселився в Лос-Анджелесі та веде доволі тихий та закритий спосіб життя. Щоправда, іноді він неабияк привертає до себе увагу. Це стосується його романів зі значно молодшими моделями, про які активно пліткують.

Тобі Магвайр / © Associated Press

Віллем Дефо (вчений-лиходій Норман Озборн, він же Зелений Гоблін)

Американський актор Віллем Дефо зіграв у фільмі «Людина-павук» роль головного антагоніста — вченого Нормана Озборна, який за сумісництвом є лиходієм Зеленим Гобліном. Коли картина знімалась, артистові було 45 років.

Віллем Дефо у ролі Нормана Озборна / © скриншот з відео

На знімальний майданчик знаменитість вже прийшов знаним актором. Світове визнання артистові принесла роль у фільмі «Остання спокуса Христа». Також Віллем Дефо грав у таких відомих картинах, як «Тінь вампіра», «Ван Гог. На порозі вічності», «Маяк», «Проєкт „Флорида“», «Антихрист» та інших.

Реклама

Віллем Дефо / © Associated Press

Особисте життя актор ретельно приховує. Однак деякі подробиці все ж таки відомі. Зокрема, протягом 27 років він перебував у стосунках із Елізабет ЛеКомпт, яка народила йому сина Джека. Хоч пара й була довго разом, але офіційний шлюб не укладала.

Віллем Дефо / © Associated Press

2004 року Віллем Дефо закрутив роман із молодшою на 20 років режисеркою Джадою Колагранде. 2005-го пара одружилась.

Віллем Дефо та Джада Колагранде / © Associated Press

Зараз Віллему Дефо 71 рік. Актор веде доволі закритий спосіб життя. 2018 року він отримав італійське громадянство. Разом із дружиною артист живе або на фермі під Римом, або у міській квартирі. До США актор повертається у робочих справах.

Віллем Дефо / © Associated Press

Кірстен Данст (кохана Людини-павука — Мері Джейн Вотсон)

Американська акторка Кірстен Данст зіграла роль Мері Джейн у фільмі «Людина-павук», коли їй було всього 19 років.

Кірстен Данст у ролі Мері Джейн / © скриншот з відео

На знімання у супергеройському кіно артистка вже прийшла з вагомою фільмографією за плечима. Вона встигла зіграти ролі в таких відомих фільмах, як «Інтерв’ю з вампіром», «Джуманджі». Після «Людини-павука» кар’єра Кірстен Данст полетіла вгору. Вона знялась у стрічках «Вічне сяйво чистого розуму», «Марія-Антуанетта», «Меланхолія», «У раках пса», «Повстання Штатів» та багато інших.

Кірстен Данст / © Associated Press

У Кірстен Данст було декілька гучних романів. Артистка зустрічалась з колегами Джейком Джилленголом, Гарретом Хедлундом та музикантом Джонні Борреллом.

Джейк Джилленгол та Кірстен Данст / © Associated Press

Зараз зірці Голлівуду 44 роки. Знаменитість проживає в шлюбі з актором Джессі Племонсом, від якого народила синів Енніса та Джеймса.

Кірстен Данст та Джессі Племонс / © Associated Press

Джеймс Франко (найкращий друг Людини-павука та син головного лиходія — Гаррі Озборн)

Американський актор Джеймс Франко у фільмі «Людина-павук» зіграв роль Гаррі Озборна. На момент знімань артистові було 23.

Ліворуч — Джеймс Франко у ролі Гаррі Озборна / © скриншот з відео

Роль у картині «Людина-павук» принесла юному актору шалену славу. Після цього він також зіграв у таких картинах, як «127 годин», за яку отримав «Оскар», «Горе-творець», «Ананасовий експрес», «Зі сходу на захід» та багато інших.

Джеймс Франко / © Associated Press

2018 року довкола актора розгорівся гучний скандал. Студентки акторської школи Джеймса Франка звинували його в домаганнях та неправомірній поведінці. Врешті, розпочався судовий процес, який закінчився 2021 року. Актор погодився виплатити грошову компенсацію. Після суду артист прокоментував скандал, визнавши, що мав інтим зі студентками, про що шкодує. Також зірка Голлівуду зізнався, що бореться із сексуальною залежністю. Цей гучний скандал вплинув на кар’єру актора, через що він практично не знімається в кіно.

Джеймс Франко / © Associated Press

Зараз Джеймсу Франку 48 років. Від 2017 року актор перебуває в стосунках із режисеркою Ізабель Пакзад.

Джеймс Франко та Ізабель Пакзад / © Associated Press

Кліфф Робертсон (дядько Бен Паркер)

Американський актор Кліфф Робертсон зіграв роль дядька Людини-павука — Бена Паркера, який повторював, що з великою силою приходить і велика відповідальність. На момент знімань зірці Голлівуду було 78 років.

Кліфф Робертсон у ролі дядька Бена / © скриншот з відео

На знімальний майданчик «Людини-павука» Кліфф Робертсон вже прийшов поважним актором. За його плечима були ролі в таких картинах, як «Чарлі», «PT 109», «Три дні Кондора», «Найкращий чоловік» та багато інших.

Кліфф Робертсон / © Associated Press

Знаменитість також славився своєю чесністю, яка ледь не коштувала йому кар’єри. 1977 року тодішній голова Columbia Pictures підробив підпис актора. «Впливові продюсери» радили артистові промовчати, але він звернувся до правоохоронних органів. Щоправда, в індустрії його покарали відмовою в роботі. Але все ж таки Кліфф Робертсон повернувся на великі екрани.

Кліфф Робертсон / © Associated Press

Актор був двічі одружений. Він два роки прожив у шлюбі з акторкою Синтією Стоун, яка народила йому доньку Стефані. Другою дружиною знаменитості стала артистка Діна Меррілл. Цей шлюб тривав 23 роки. У пари народилася спільна донька Гізер. Хоч подружжя й розлучилось, але зберегло теплі стосунки.

Діна Меррілл та Кліфф Робертсон / © Associated Press

На жаль, 10 вересня 2011 року життя Кліффа Робертсона обірвалося у віці 88 років. Артист помер з природних причин.

Кліфф Робертсон / © Associated Press

Розмарі Гарріс (тітка Мей Паркер)

Британська акторка Розмарі Гарріс зіграла роль тітки Людини-павука Мей Паркер, коли їй було 74 роки.

Розмарі Гарріс у ролі тітки Мей / © скриншот з відео

Трилогія «Людина-павук» принесла артистці шалену світову славу. Однак вона також знімалась у таких популярних картинах, як «Том і Вів», «Смак сонячного світла», «Хлопчики з Бразилії» та інших.

Розмарі Гарріс / © Associated Press

Особисте життя Розмарі Гарріс є доволі стабільним. Вперше її повів під вінець актор Клайв Ревілл, однак через три роки пара розлучилась. Другим чоловіком знаменитості став письменник Джон Ель. Пара прожила в щасливому шлюбі понад 50 років — аж до самої смерті коханого артистки, якого не стало 2018 року. У подружжя є донька Дженніфер.

Розмарі Гарріс із донькою Дженніфер / © Associated Press

19 вересня Розмарі Гарріс виповниться вже 99 років. Хоч акторка й не оголошувала про вихід на пенсію, але вона фактично завершила кар’єру і насолоджується тихим життям у Нью-Йорку.

Розмарі Гарріс / © Associated Press

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua писала про акторів із фільму «П’ятий елемент». Пропонуємо подивитися, як за 29 років змінились Лілу, Корбен, Плавалагуна та інші герої картини.

Новини партнерів