У 40-річної Леді Гаги таємно з'явився первісток: папараці заскочили її з малям і нареченим на фото

Леді Гага з нареченим / © Associated Press

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Американська співачка Леді Гага народила першу дитину від свого нареченого, підприємця Майкла Поланскі.

Після несподіваної новини про народження дитини папараці вперше заскочили пару разом із малюком під час прогулянки Каліфорнією.

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Перші кадри новоспечених батьків опублікував Page Six — переглянути їх можна за цим посиланням. На фотографіях Гага прогулюється вулицею у спортивному одязі та коричневому кардигані. Малюка співачка тримає перед собою у слінгу, тоді як Поланскі йде поруч у спортивній кофті, шортах і кепці.

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Наразі пара не розкриває жодних подробиць про дитину. Невідомі стать та ім’я малюка, а також точна дата його народження. Сама зірка також не робила про це жодних офіційних заяв.

Леді Гага з нареченим / © instagram.com/ladygaga

Утім, поява дитини не суперечить тому, про що Гага неодноразово говорила протягом останніх років. Співачка відкрито зізнавалася, що хоче стати матір’ю, хоча раніше мала певні побоювання щодо цього нового етапу життя.

В одному з інтерв’ю артистка також розмірковувала над тим, як поєднати материнство з кар’єрою, яка багато років була центром її життя. Гага наголошувала, що хоче дати майбутнім дітям достатньо свободи, аби вони могли самостійно обирати власний шлях.

Водночас останні місяці співачка справді значно рідше з’являлася на публіці. Після завершення світового туру The Mayhem Ball у квітні вона фактично відійшла від активного публічного життя. Масштабне турне тривало майже дев’ять місяців і включало 86 концертів.

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Леді Гага / © Associated Press

Стосунки Леді Гаги та Майкла Поланскі

Роман Леді Гаги та підприємця Майкла Поланскі розпочався наприкінці 2019 — на початку 2020 року. 2024-го пара заручилася.

Останнім часом закохані майже не ділилися спільними моментами з шанувальниками, через що в Мережі навіть почали з’являтися припущення про статус їхніх стосунків. Однак близькі до пари джерела запевняли, що у них все добре.

Леді Гага з нареченим / © Getty Images

Тепер же Гага та Поланскі разом освоюють нову для себе роль — батьків. При цьому знаменитість поки не поспішає розповідати публіці подробиці сімейного життя та береже приватність своєї дитини.

Що саме стоїть за тривалою відсутністю Гаги на публіці та коли народився первісток пари, наразі офіційно не повідомляється. Хоча не варто виключати появу малюка на світ за допомогою сурогатного материнства, адже фото вагітної Гаги у Мережі не знайти.

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