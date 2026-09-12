Російська армія вдарила по залізниці: які наслідки

Залізнична колія. / © УНІАН

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Зранку 12 вересня військові РФ вдарили дроном по залізниці у Полтавській області. Минулося без потерпілих.

Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

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За його словами, через влучання російського БпЛА було пошкоджено залізничну інфраструктуру у Миргородському районі.

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«Попередньо, люди не постраждали. Затримок руху потягів немає», — наголосив чиновник.

Удари по залізниці — останні новини

Вранці 9 вересня російські війська атакували безпілотником потяг сполученням Харків — Ізюм. Влучання сталося на залізничній станції поблизу села Іскра на Харківщині. Унаслідок атаки уламкові поранення дістали семеро людей.

Вранці 8 вересня російські «Шахеди» двічі прицільно атакували потяг сполученням Київ — Суми. Пасажирів, а також поїзну та локомотивну бригади вчасно евакуювали. Минулося без жертв.

Того ж дня російські війська атакували потяг Дніпро — Запоріжжя. Внаслідок удару загорівся вагон електропоїзда. Загинула провідниця. Вона повернулася до потяга вже після оголошення евакуації та попередження про небезпеку.

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