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ТСН у соціальних мережах

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Гроші
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Рекордні цінники на АЗС: скільки коштує заправити автівку 12 вересня

В Україні зафіксували чергове зростання цін на пальне на найбільших автозаправних станціях.

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Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Пальне здорожчало

Пальне здорожчало / © Associated Press

Станом на 12 вересня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне.

Про це повідомляє «Главком».

Одразу кілька мереж змінили вартість пального. UPG підвищила ціни на А-95, А-95+, дизельне пальне, ДП+ та А-100 на 2 грн/л, тоді як газ залишився без змін.

В ОККО, WOG ціни від учора не змінилися. SOCAR підвищив ціну на дизель на 1 грн/літр, на А-95 на 2 грн/літр. «Укрнафта» підняла вартість бензину та дизелю на 2 грн/літр.

Наразі найдорожче пальне пропонують мережі Окко, WOG та Socar, тоді як найнижчі ціни традиційно зберігаються на АЗС «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».

/ © Главком

© Главком

Ціни на пальне в Україні — останні новини

Нагадаємо, за словами директора консалтингової групи «А-95» Сергія Куюна, в Україні дизель може здорожчати орієнтовно на 3 гривні за літр.

Паливний експерт Дмитро Льоушкін прогнозує, що найближчим часом вартість дизельного пального в Україні може зрости.

«Я вважаю, що все ж уряд ухвалить якісь рішення щодо податків, зменшення податків у вартості пального. Якимось чином будуть все ж додаткові важелі щодо зниження або втримання ціни», — пояснив він.

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