- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 44
- Час на прочитання
- 1 хв
Не тільки дрони та ракети: експерт попередив про ще одну загрозу для Одеси
Російська армія активізувала використання керованих авіаційних бомб (КАБів) для атак по Одесі.
Російські війська змінили тактику ударів по Одесі, застосовуючи керовані авіабомби.
Про це в етері «КИЇВ24» повідомив депутат Одеської районної ради Сергій Сізоненко.
«Останні атаки на місто стали комбінованими: ворог запускає безпілотники, крилаті ракети та керовані авіабомби. Більшість засобів ураження запускають із території Криму, а цілями знову стають цивільні об’єкти», — сказав він.
Атака по Одесі — останні новини
В Одесі внаслідок російського масованого удару по житловому сектору вночі у суботу, 12 вересня, горіли квартири від 21-го до 23-го поверхів житлового будинку. Надзвичайники врятували сімох осіб, серед них — двоє дітей, частина з них була заблокована у ліфті, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Також росіяни вдарили по Чорноморську, де було знищено житловий будинок, ще три — пошкоджено. Ударом пошкоджено газову трубу, що спричинило пожежу у будинку. Постраждали п’ятеро людей, зокрема четверо дітей.
Вночі війська РФ атакували Україну балістичними, крилатими та авіаційними ракетами, а також 129 БпЛА. Сили ППО знешкодили 9 ракет та 101 дрон. Основною ціллю нічної атаки була Одеська область, повідомляли Повітряні сили.
Раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вказував, що застосування КАБів по Одесі було лише питанням часу.