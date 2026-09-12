Не тільки дрони та ракети: експерт попередив про ще одну загрозу для Одеси

Росія змінила тактику ударів по Одесі / © Associated Press

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Російські війська змінили тактику ударів по Одесі, застосовуючи керовані авіабомби.

Про це в етері «КИЇВ24» повідомив депутат Одеської районної ради Сергій Сізоненко.

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«Останні атаки на місто стали комбінованими: ворог запускає безпілотники, крилаті ракети та керовані авіабомби. Більшість засобів ураження запускають із території Криму, а цілями знову стають цивільні об’єкти», — сказав він.

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Атака по Одесі — останні новини

В Одесі внаслідок російського масованого удару по житловому сектору вночі у суботу, 12 вересня, горіли квартири від 21-го до 23-го поверхів житлового будинку. Надзвичайники врятували сімох осіб, серед них — двоє дітей, частина з них була заблокована у ліфті, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Також росіяни вдарили по Чорноморську, де було знищено житловий будинок, ще три — пошкоджено. Ударом пошкоджено газову трубу, що спричинило пожежу у будинку. Постраждали п’ятеро людей, зокрема четверо дітей.

Вночі війська РФ атакували Україну балістичними, крилатими та авіаційними ракетами, а також 129 БпЛА. Сили ППО знешкодили 9 ракет та 101 дрон. Основною ціллю нічної атаки була Одеська область, повідомляли Повітряні сили.

Раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вказував, що застосування КАБів по Одесі було лише питанням часу.

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