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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Одесі сталась ДТП за участю 5 автівок: постраждали копи та військові ТЦК (фото)

Усіх потерпілих доправлено до медичного закладу, а водія затримано.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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На місці аварії

На місці аварії

В Одесі сталася масова аварія. Зіткнулися п’ять автівок — зазнали травм п’ятеро осіб.

Про це повідомили у поліції.

За попередньою інформацією правоохоронців, аварія сталася, коли поліцейські та працівники ТЦК здійснювали заходи з оповіщення на мобільному блокпосту.

«52-річний іноземець, який їхав автівкою BMW зі сторони залізничного вокзалу, зіткнувся з чотирма автомобілями, що стояли в заторі. Унаслідок аварії від наїзду постраждали двоє поліцейських і троє військових, зазнали пошкоджень п’ять автомобілів», — йдеться у повідомленні.

На місці аварії

На місці аварії

Усіх п’ятьох потерпілих доправлено до медичного закладу, встановлюється ступінь тяжкості отриманих ними тілесних ушкоджень.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди та перевіряють учасників на стан сп’яніння. Після цього події буде надано відповідну правову кваліфікацію, інформують у поліції.

Нагадаємо, в Одеській області у ДТП загинули троє чоловіків — водій не впорався з керуванням.

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