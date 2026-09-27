В Одесі сталась ДТП за участю 5 автівок: постраждали копи та військові ТЦК (фото)

На місці аварії

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В Одесі сталася масова аварія. Зіткнулися п’ять автівок — зазнали травм п’ятеро осіб.

Про це повідомили у поліції.

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За попередньою інформацією правоохоронців, аварія сталася, коли поліцейські та працівники ТЦК здійснювали заходи з оповіщення на мобільному блокпосту.

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«52-річний іноземець, який їхав автівкою BMW зі сторони залізничного вокзалу, зіткнувся з чотирма автомобілями, що стояли в заторі. Унаслідок аварії від наїзду постраждали двоє поліцейських і троє військових, зазнали пошкоджень п’ять автомобілів», — йдеться у повідомленні.

На місці аварії

Усіх п’ятьох потерпілих доправлено до медичного закладу, встановлюється ступінь тяжкості отриманих ними тілесних ушкоджень.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди та перевіряють учасників на стан сп’яніння. Після цього події буде надано відповідну правову кваліфікацію, інформують у поліції.

Нагадаємо, в Одеській області у ДТП загинули троє чоловіків — водій не впорався з керуванням.

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