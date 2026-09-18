Водій влетів у дерево: на Одещині загинули троє осіб (фото)

На місці аварії

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В Одеській області на автомобільній дорозі між селами Олексіївка та Маразліївка сталася смертельна ДТП.

Про це повідомили у поліції.

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«57-річний водій автомобіля Ford не впорався з керуванням, виїхав з дороги в кювет та в’їхав в дерево. Водій та двоє чоловіків, віком 36 та 55 років, які перебували на пасажирських місцях, загинули», — йдеться у повідомленні відомства.

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На місці ДТП

Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Нагадаємо, у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті чого загинув водій. На місці події рятувальники провели роботи з деблокування тіла загиблого водія з-під транспортного засобу.

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