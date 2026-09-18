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Водій влетів у дерево: на Одещині загинули троє осіб (фото)
В Одеській області у ДТП загинули троє чоловіків — водій не впорався з керуванням.
В Одеській області на автомобільній дорозі між селами Олексіївка та Маразліївка сталася смертельна ДТП.
Про це повідомили у поліції.
«57-річний водій автомобіля Ford не впорався з керуванням, виїхав з дороги в кювет та в’їхав в дерево. Водій та двоє чоловіків, віком 36 та 55 років, які перебували на пасажирських місцях, загинули», — йдеться у повідомленні відомства.
Слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за ознаками ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідство триває.
Нагадаємо, у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті чого загинув водій. На місці події рятувальники провели роботи з деблокування тіла загиблого водія з-під транспортного засобу.