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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Водитель влетел в дерево: в Одесской области погибли три человека (фото)

В Одесской области в ДТП погибли три человека — водитель не справился с управлением.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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На месте аварии

На месте аварии

В Одесской области на автомобильной дороге между селами Алексеевка и Маразлиевка произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщили в полиции.

«57-летний водитель автомобиля Ford не справился с управлением, выехал с дороги в кювет и врезался в дерево. Водитель и двое мужчин в возрасте 36 и 55 лет, находившиеся на пассажирских местах, погибли», — говорится в сообщении ведомства.

На месте ДТП

На месте ДТП

Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по признакам ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Напомним, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего погиб водитель. На месте происшествия спасатели провели работы по деблокированию тела погибшего водителя из-под транспортного средства.

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