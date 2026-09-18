Водитель влетел в дерево: в Одесской области погибли три человека (фото)

На месте аварии

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В Одесской области на автомобильной дороге между селами Алексеевка и Маразлиевка произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщили в полиции.

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«57-летний водитель автомобиля Ford не справился с управлением, выехал с дороги в кювет и врезался в дерево. Водитель и двое мужчин в возрасте 36 и 55 лет, находившиеся на пассажирских местах, погибли», — говорится в сообщении ведомства.

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На месте ДТП

Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по признакам ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Напомним, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего погиб водитель. На месте происшествия спасатели провели работы по деблокированию тела погибшего водителя из-под транспортного средства.

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