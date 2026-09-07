В Харькове произошло смертельное ДТП: погибли военный и его пассажирка

ДТП в Харькове / © Государственное бюро расследований

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В Харькове в ДТП погибли военнослужащий и его пассажирка. Автомобиль врезался в электроопору, оба скончались на месте происшествия.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

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По данным правоохранителей, инцидент произошел 5 сентября около 22:45. Военнослужащий Национальной гвардии Украины за рулем автомобиля «Tesla» ехал по проспекту Героев Харькова.

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«Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением и допустил наезд на опору линии электропередач, расположенную вдоль проезжей части», — отметили в пресс-службе.

Также добавили, что столкновение оказалось смертельным. Военнослужащий и пассажир умерли от тяжелых травм еще до приезда медиков. Работники ГБР осуществляют комплекс неотложных процессуальных действий, чтобы установить все детали и причины трагедии.

ДТП в Харькове / © Государственное бюро расследований

Дело расследуют по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть нескольких человек). Процессуальное руководство осуществляет Харьковская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

ДТП в Харькове / © Государственное бюро расследований

ДТП в Харькове / © Государственное бюро расследований

ДТП в Харькове / © Государственное бюро расследований

ДТП в Харькове / © Государственное бюро расследований

Напомним, в курортном Микуличине Ивано-Франковской области автомобиль сбил двух девочек-семиклассниц прямо на тротуаре. Школьницы получили тяжелые травмы. Одна из них после нескольких дней комы скончалась в больнице.

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