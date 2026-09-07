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- Шоу-бизнес
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Селин Дион покорила Париж смелым кожаным нарядом с глубоким вырезом
Звезда продолжает удивлять своими стильными образами и в очередной раз доказывает, что в моде для неё нет слишком смелых решений.
Когда икона поп-музыки Селин Дион вышла из парижского отеля, её встретили овациями поклонники, а её новый образ сразу привлек внимание фотографов. Звезда всегда отличалась своим стилем и любовью к эффектным нарядам, поэтому новый наряд певицы вновь привлек внимание.
Она выбрала чрезвычайно изысканный наряд из тонкой кожи, состоящий из топа глубокого голубовато-бирюзового оттенка и прямой юбки черного цвета. Блуза была объёмной, с воротником и спущенной линией плеч, что создавало эффект непринуждённой элегантности. Жесткость материала певица смягчила закатанными рукавами, а акцент на талии в виде пояса сделал певицу ещё более изящной.
Образ Дион дополнили тщательно подобранные лаконичные аксессуары, а волосы она собрала в гладкий элегантный пучок. Массивные серебристые серьги скульптурной формы придали образу футуристический настрой, подчеркнув черты её лица.
Это уже второе появление певицы в кожаном наряде, ведь ранее она демонстрировала в Париже креативное черное платье со шлейфом.