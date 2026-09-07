Детские рисунки, акварельные пятна и воланы: бренд NADYA DZYAK представил новую коллекцию на Неделе моды

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Украинский бренд NADYA DZYAK в рамках Ukrainian Fashion Week представил коллекцию весна-лето 2027, посвященную особому детскому взгляду на мир, внутренней свободе и невидимой связи между женщинами разных поколений.

Поводом для ее создания послужила история украинской художницы Анастасии Ершовой и ее маленькой дочери Ульяны. Сначала художница пишет картины, а затем позволяет трехлетней девочке продолжить их своими собственными линиями, цветами и образами. Так на одном полотне встречаются две реальности — взрослая и детская.

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Дизайнера Надю Дзяк всегда восхищало то, как искренне дети воспринимают окружающий мир, замечают красоту в простых вещах и видят то, мимо чего взрослые часто проходят, не оглядываясь.

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Особенно ее поразила картина «Девочка, жившая в Риме», написанная после страшной ночи обстрелов. Впоследствии художница передала полотно дочери, которая продолжила его своими штрихами. Ребенок не пыталась скрыть заложенную в работе боль, а словно впустила в неё свой собственный свет.

Эта свобода детского воображения легла в основу визуального языка коллекции. Узнаваемые архитектурные линии порой неожиданно меняют направление, напоминая случайные мазки на детском рисунке.

Палитра построена на основе нежных оттенков ванили, молочного, цвета слоновой кости и теплого бежевого. Они также присутствуют в мелкой клетке виши и сочетаются с бирюзовым и мятным цветами. Полупрозрачный разноцветный горошек создает эффект акварельных пятен и наслоений краски на ткани.

Впервые в коллекции использован меланжевый трикотаж. Переплетение разноцветных нитей напоминает мазки краски, а мягкие линии и воланы повторяют движение кисти, закручиваясь в характерные спирали. В этой технике были созданы лёгкие сарафаны, блузки и комбинезоны.

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Кроме того, дизайнер продолжила работать с изделиями, связанными вручную крючком. Модели в технике крюше состоят из фантазийных фрагментов, различающихся по форме, цвету и фактуре. Их сочетали свободно и интуитивно — словно образ, придуманный ребенком.

В новой линейке появился и деним со специальной обработкой, благодаря которой ткань приобрела легкий песочно-коричневый оттенок. Из него сшили жакеты с акцентированными широкими плечами, корсеты с объемными басками, капри со шнуровкой и джинсы с заниженной талией, украшенные графическими воланами. В этих силуэтах прослеживается эстетика 2000-х.

Специально для показа бренд совместно с GRIE создал вязаные вручную сумки из меланжевой рафии. Их фактура и цветовые переходы перекликаются с другими вещами из коллекции.

Еще одним новым элементом стала вышивка ришелье, выполненная по авторским узорам Нади. Вместо традиционных орнаментов она использовала неровные линии, свободные графические штрихи и намеренно неидеальные формы. Вышивка очерчивает края изделий, украшает спиральные воланы и переходит в объёмные баски.

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В то же время в коллекции сохранились ключевые мотивы дизайнера — прозрачная плиссированная органза и многослойные воланы, выложенные геометрическими линиями. В этом сезоне они появились в светло-мятном и бежевом цветах на платьях и объёмных топах.

За визуальной легкостью коллекции скрывается важная тема — связь между женщинами разных поколений. От матери к дочери и от бабушки к внучке передаются память, чувство красоты и особый взгляд на мир. Анастасия Ершова называет свою дочь «новым человеком», в котором есть только свет, чистота и свобода.

Этой новой работой команда также стремится напомнить миру об украинских детях, которые растут под звуки воздушных тревог и обстрелов, были вынуждены покинуть свои дома или были незаконно депортированы Россией и разлучены с родными.

Несмотря на пережитое, они продолжают мечтать, рисовать, верить в добро и придумывать свои собственные миры. И, возможно, именно их взгляд помогает взрослым вспомнить, каким на самом деле должен быть мир.

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