Дитячі малюнки, акварельні плями і волани: бренд NADYA DZYAK представив нову колекцію на Тижні моди

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Український бренд NADYA DZYAK у межах Ukrainian Fashion Week представив колекцію сезону весна-літо 2027, присвячену особливому дитячому погляду на світ, внутрішній свободі та невидимому зв’язку між жінками різних поколінь.

Поштовхом до її створення стала історія української художниці Анастасії Єршової та її маленької доньки Уляни. Спочатку мисткиня пише картини, а потім дозволяє трирічній дівчинці продовжити їх власними лініями, кольорами й образами. Так на одному полотні зустрічаються дві реальності — доросла і дитяча.

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Дизайнерку Надю Дзяк завжди захоплювало те, як щиро діти сприймають навколишній світ, помічають красу в простих речах і бачать те, повз що дорослі часто проходять, не озираючись.

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Особливо її вразила картина «Дівчинка, що жила в Римі», створена після страшної ночі обстрілів. Згодом художниця передала полотно доньці, яка продовжила його своїми лініями. Дитина не намагалася приховати закладений у роботі біль, а ніби впустила в нього власне світло.

Ця свобода дитячої уяви стала основою візуальної мови колекції. Впізнавані архітектурні лінії іноді несподівано змінюють напрямок, нагадуючи випадкові мазки на дитячому малюнку.

Палітра побудована навколо ніжних відтінків ванілі, молочного, слонової кістки й теплого бежевого. Вони з’являються також у дрібній клітинці віші та поєднуються з бірюзовим і м’ятним кольорами. Напівпрозорий різнокольоровий горох створює ефект акварельних плям і нашарувань фарби на тканині.

Уперше в колекції використали меланжевий трикотаж. Переплетення різнокольорових ниток нагадує мазки фарби, а м’які лінії та волани повторюють рух пензля, закручуючись у характерні спіралі. У цій техніці створили легкі сарафани, блузи та комбінезони.

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Також дизайнерка продовжила працювати з речами, зв’язаними вручну гачком. Моделі в техніці кроше складаються з фантазійних фрагментів, різних за формою, кольором і фактурою. Їх поєднали вільно та інтуїтивно — наче образ, придуманий дитиною.

У новій лінійці з’явився й денім зі спеціальною обробкою, завдяки якій тканина отримала легкий піщано-коричневий відтінок. Із нього виготовили жакети з акцентованими широкими плечима, корсети з об’ємними басками, капрі зі шнурівкою та джинси із заниженою талією, прикрашені графічними воланами. У цих силуетах простежується естетика 2000-х.

Спеціально для показу марка разом із GRIE створила в’язані вручну сумки з меланжевої рафії. Їхня фактура та кольорові переходи перегукуються з іншими речами з колекції.

Ще одним новим елементом стала вишивка рішельє, виконана за авторськими візерунками Наді. Замість традиційних орнаментів вона використала нерівні лінії, вільні графічні штрихи та навмисно неідеальні форми. Вишивка окреслює краї виробів, прикрашає спіральні волани та переходить в об’ємні баски.

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Водночас у колекції збереглися ключові коди дизайнерки — прозора плісована органза й багатошарові волани, викладені геометричними лініями. Цього сезону вони з’явилися у світло-м’ятному та бежевому кольорах на сукнях і об’ємних топах.

За візуальною легкістю колекції прихована важлива тема — зв’язок між жінками різних поколінь. Від матері до доньки та від бабусі до онуки передаються пам’ять, відчуття краси й особливий спосіб бачити світ. Анастасія Єршова називає свою доньку «новенькою людиною», в якій є лише світло, чистота та свобода.

Новою роботою команда також прагне нагадати світові про українських дітей, які зростають під звуки повітряних тривог та обстрілів, були змушені залишити свої домівки або незаконно депортовані Росією та розлучені з рідними.

Попри пережите вони продовжують мріяти, малювати, вірити в добро та вигадувати власні світи. І, можливо, саме їхній погляд допомагає дорослим згадати, яким насправді має бути світ.

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