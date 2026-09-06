Гороскоп на 7 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна втручатися у конфлікти

Трава з краплею роси / © Credits

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Якщо брати участь хоча б у деяких із них, можна втратити енергію, призначену для суто мирних цілей — вирішення професійних завдань і домашніх справ.

Перш ніж втручатися у з’ясування стосунків з кимось, поміркуйте, чи варте воно того.

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Овен

Ухвалення важливих рішень варто відкласти на кілька днів — сьогодні існує висока ймовірність того, що ви необ’єктивно оціните обставини і, як наслідок, дійдете хибного висновку та вживете таких самих дій.

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Телець

Цього дня зірки категорично не рекомендують представникам знака самостійно ходити безлюдними вулицями і провулками в темну пору доби — пам’ятайте про те, що Бог береже тих, хто береже себе, і не ризикуйте даремно.

Близнята

День виявиться вдалим лише за умови наявності детального плану, який потрібно скласти з самого ранку та дотримуватися його протягом усього дня; інакше якщо братися одночасно до найрізноманітніших справ, досягти успіху не вдасться.

Рак

Особливої обережності потребуватимуть контакти з колегами: не варто ділитися з ними своїми планами, інакше одного чудового дня ви ризикуєте дізнатися, що вашу ідею втілив у життя хтось інший.

Лев

Завжди важливо ретельно стежити за своїми висловлюваннями, а сьогодні — особливо: будь-яке необережне слово може завдати вашому співрозмовникові серйозної моральної травми, чого він вам, найімовірніше, не подарує.

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Діва

Ділові зустрічі — якщо, звісно, у вас буде така можливість — варто перенести: цього дня вам буде складно знайти спільну мову з іншими людьми, а це може призвести до прикрих непорозумінь.

Терези

День, коли категорично не можна перегинати палицю, з одного боку, небажано впадати у крайнощі, з іншого — не можна лінуватися: треба вести звичний — неквапливий, але максимально результативний — спосіб життя.

Скорпіон

Енергії у вас сьогодні буде вдосталь, але дуже важливо розпоряджатися нею розумно: найкраще заздалегідь скласти детальний план і ретельно дотримуватися його, тоді й результативність виявиться чудовою.

Стрілець

Як на роботі, так і вдома не варто братися за всі справи одразу — оскільки прислів’я про двох зайців ще ніхто не скасовував, ви ризикуєте нічого не встигнути, а згодом шкодуватимете про те, що день минув даремно.

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Козоріг

У стосунках із близькою людиною сьогодні дуже важливо говорити якомога менше, інакше є ризик бовкнути зайве: як результат, у закоханих це може привести до розриву, а у подружніх пар — до розлучення.

Водолій

Спокусі купити щось цього дня необхідно протистояти всіма силами: нова річ — з високою ймовірністю — або виявиться бракованою, або дуже швидко набридне і припадатиме пилом у шафі.

Риби

Цього дня не вдасться досягти взаєморозуміння з діловими партнерами, тому переговори з ними краще перенести на інший день — сьогодні будь-які розмови виявляться марними, а час — даремно витраченим.

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