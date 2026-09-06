Сімейний вихід Ітана Гоука: актор прийшов на фестиваль із дружиною та молодшою донькою

Ітан Гоук з дружиною і донькою / © Getty Images

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Тріо відвідало Американський кінофестиваль у Довілі, Франція, де Гоука вшанували на престижному заході, а його майбутній фільм The Weight був заявлений серед стрічок, запланованих до прем’єрного показу.

Для цього вечора Індіана обрала білу сукню в стилі бохо, доповнивши образ рожевим каржиганом, який тримала у руках, та золотою сумочкою. Її світле волосся було укладене м’якими хвилями. Раян мала вишуканий вигляд у напівпрозорій чорній сукні, а її Ітан обрав повністю чорний класичний костюм.

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Ітан Гоук з дружиною і донькою / © Getty Images

Пара одружена від 2008 року і у них також є 18-річна донька Клементина. Обидві дівчини здебільшого росли далеко від уваги преси, хоча інколи з’являлись на деяких заходах, коли супроводжували батька.

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55-річний Гоук раніше був одружений з Умою Турман — від 1998 до 2005 року. У цьому шлюбі в них народилися донька Мая, якій зараз 28 років, та син Левон, якому 24 роки. Вони розійшлися на тлі чуток про те, що Ітан мав роман із Раян, яка працювала їхньою нянею, однак Гоук неодноразово заперечував ці звинувачення — він заявив, що їхні стосунки почалися через рік після його розлучення, і що його перший шлюб закінчився з причин, не пов’язаних з Раян.

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