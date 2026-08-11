Адам Сендлер вийшов на червону доріжку з дружиною та доньками: їхні образи вразили контрастом

Адам Сендлер з дружиною і доньками / © Associated Press

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Адам Сендлер перетворив свій черговий вихід на червону доріжку на теплу сімейну подію, адже разом з ним на прем’єру фільму «Не бажай удачі» прийшли три його головні жінки у житті — дружина Джекі та доньки — 20-річна Сейді і 17-річна Санні. Подія стала особливою для родини, адже у ньому зіграла Санні у головній ролі.

За традицією, Сендлер відмовився від класичного костюма на червоній доріжці на користь свого незвичного стилю, який отримав назву Sandlercore. Для нього характерні комфортний одяг вільного крою, яскраві кольори та незвичайні принти. Цього разу він обрав об’ємну блакитну сорочку-поло з короткими рукавами, вкриту принтом у вигляді фламінго і пальм, сині спортивні штани з червоними смугами з боків і темно-червоні кросівки.

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Адам Сендлер з дружиною і доньками / © Associated Press

Тим часом дружина Адама та їхні доньки стали його повною стилістичною протилежністю, обравши розкішні вечірні сукні.

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Санні з’явилася у смарагдово-зеленій сукні-комбінації. Лінію декольте, відкриті боки та глибокий виріз на спині прикрашали стрази. Свій образ вона завершила чорними босоніжками на підборах.

Сейді обрала шовкову чорну сукню з короткими рукавами та довгою спідницею з ледь помітними складками. Як і сестра вона уклала волосся в гладку пряму зачіску та доповнила образ чорними туфлями на підборах.

Джекі зупинила свій вибір на класичній маленькій чорній сукні з відкритими плечима та спідницею міді. Вона поєднала її з золотими босоніжками на тонких шпильках, а також клатчем Knot від Bottega Veneta — знаменитою моделлю, яку також обирають королівські леді.

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