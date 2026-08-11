Принцеса Беатріс відмовилася від гучної вечірки у свій день народження: у чому була причина

Принцеса Беатріс / © Associated Press

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Старша дочка зганьбленого колишнього герцога Йоркського та Сари Фергюсон, зі зрозумілих причин, відійшла від уваги громадськості після того, як випливли подробиці зв'язків її батьків із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Незважаючи на те, що раніше принцеса використовувала свій публічний образ для підтримки близьких їй справ, таких як благодійні організації, які допомагають людям з дислексією, вона залишалася в тіні, оскільки увага до сім'ї Йорків все ще присутня.

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Принцеса Беатріс / © Associated Press

Інсайдер із королівської родини розповів, як саме Беатріс провела свій день народження, після напружених 12 місяців.

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В інтерв'ю газеті The Sun інсайдер із королівської родини сказав: «Не чекайте великих урочистостей. Цього року день народження був напрочуд скромним. Раніше Беатріс любила пишні свята. Вона була душею компанії. Але як можна святкувати, коли ім'я твоєї родини щодня ганьблять? Часом вона була дуже засмучена. Не було жодних урочистих заходів, лише невелика зустріч із її чоловіком Едоардо та дітьми. Це дуже сумна ситуація».

Принцеса Беатріс з чоловіком Едоардо / © Instagram Эдоардо Мапеллі-Моцці

Нагадаємо, чоловік Беатріс, Едоардо Мапеллі-Моцці, опублікував у соціальних мережах серію фотографій, віддавши шану своїй дружині, назвавши її «прекрасною» та «приголомшливою».

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