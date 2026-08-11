Відомий співак розніс заяви Полякової про "копійки" з європейських турів та мізерні донати на ЗСУ

Аміль Насіров та Оля Полякова / © Колаж ТСН.ua

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Артист Аміль Насіров із гурту «Курган & Agregat» різко розкритикував українську артистку Олю Полякову за висловлювання про доходи з концертів, ціни на квитки та «бідність» українців.

Лідер гурту «Курган & Agregat» влаштував публічний розбір заяв співачки про заробітки артистів під час війни. Музикант сам опублікував уривок інтерв’ю співачки, який вирішив прокоментувати. Особливо його обурили слова Полякової про вартість квитків на концерти в Україні. Артистка назвала суму у 30–35 доларів недостатньою для великих зборів. Водночас вона пояснювала, що з концертних доходів потрібно платити команді та забезпечувати власне життя. Насіров у відповідь навів приклад фінансової моделі свого гурту.

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«Коли ви бачите у нас звіти з десятками мільйонів гривень, привезених з благодійних турів, знайте: ми в тих турах між концертами заклеюєм рот строїтєльним скотчем, шоб не їсти!»— зазначив артист.

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Допис Аміля / © скриншот

Свою реакцію Аміль виклав у Threads разом із фрагментом інтерв’ю Полякової. Саме в цьому уривку співачка розмірковує про те, чому українські артисти не можуть віддавати на допомогу ЗСУ весь заробіток із концертів. Полякова наголошує: під час туру потрібно платити музикантам, звукорежисерам та іншим членам команди, а також залишати гроші на власні потреби.

«Я їжджу з туром: мені треба заплатити дівчатам своїм, звукорежисеру. А мені їсточки хоч щось можна у ротика положити? Чи я повинна здохнути й тоді скажуть, що я хороша? МИ ж не збираємо як Бейонсе стадіони, де люди витрачають в середньому 150 доларів за квиток. Ні, дорогенькі мої», — заявляла раніше співачка.

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Окремо співачка звернула увагу на купівельну спроможність української аудиторії. За її словами, квитки на концерти українських артистів коштують значно дешевше, ніж на масштабні шоу світових зірок, тому й суми, які можна зібрати під час виступів, відрізняються в рази.

«Це для українців, а в українців немає грошей. Вони йдуть на концерт за 30 — 35 доларів. Порахуйте, скільки можна зібрати. І те, що ці люди, після того, як зібрали ці копійки, зібравши з 3 — 4 концертів ще купляють якусь машину за 3 — 4 тисячі доларів, щоб на фронт відправити. Це велика дяка, що вони це роблять», — говорила Оля.

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Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Саме характеристика 30–35 доларів як «копійок» стала однією з деталей, на яку звернув увагу Насіров. Він протиставив аргументам Полякової досвід «Курган & Agregat», зазначивши, що гурт має значно меншу медійність, однак заробляє на рекламі, корпоративах і стримінгах. Завдяки цьому музиканти можуть спрямовувати кошти саме від концертів на потреби українських військових.

«Так і шоб ви розуміли, в нас медійність в десятки разів менша, але ми реально відносно непогано заробляємо на рекламі, корпоративах, стрімінгах. Тому і віддаємо все з концертів на армію. І те, що більшість артистів умудряються ще бідкатись, то це прям…» — написав він у коментарях під власним дописом.

Курган і Агрегат / © instagram.com/kurgan_ram

Курган і Агрегат звіт за тур 2024 року

Після допису Насірова в мережі розгорнулася дискусія про те, наскільки виправданими є скарги артистів на невеликі доходи від концертів і чи справді фінансові обставини заважають їм робити більші внески на підтримку ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно Полякова визвірилася через скандал із «хорошим росіянином» у Юрмалі, назвала Україну «концтабором» та відмовилася вибачатися перед народом.

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