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- Гламур
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Ольга Сумська показалася без макіяжу та фільтрів оголеною у ліжку: який вигляд має 59-річна зірка
Акторка не приховує свою природню красу.
Українська акторка Ольга Сумська вкотре продемонструвала, що не боїться показувати себе справжню.
Так, 59-річна народна артистка України опублікувала ранкові кадри без макіяжу та фільтрів, на яких постала у максимально природному вигляді. Чесними світлинами знаменитість поділилася в Instagram. Ольга зазнімкувала себе одразу після пробудження, позуючи в ліжку.
Акторка не стала приховувати ані обличчя без косметики, ані природних рис зовнішності. Цікаво, що наприкінці серпня Сумська відзначатиме 60-річний ювілей. Разом із фотографіями Ольга залишила емоційний текст про непрості думки та щоденні випробування, які змушують її переосмислювати звичні речі.
«Важкі думки щодня… Кожен день — це випробування… Але водночас і шанс стати сильнішою, мудрішою та ближчою до себе. Все це вчить нас цінувати прості речі, берегти близьких і не втрачати віру в себе», — написала акторка.
Під публікацією Сумську підтримали численні підписники та її колеги. Одні засипали компліментами, а інші відзначили природність артистки та побажали їй сил.
«Дуже красива!» — Наталка Денисенко
Обіймаю міцно. Ви дуже сильна і дуже світла людина
Найгарніша жінка країни. Бережіть себе! Ви — наш скарб
Справжня. Ми всі зараз актори, кожного дня вдаємо, що тримаємося і все добре
Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua показувала фото зірок без макіяжу — який вигляд мають Білик, Могилевська, Сумська та інші без косметики.