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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
313
Час на прочитання
2 хв

Ольга Сумська показалася без макіяжу та фільтрів оголеною у ліжку: який вигляд має 59-річна зірка

Акторка не приховує свою природню красу.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Ольга Сумська

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Українська акторка Ольга Сумська вкотре продемонструвала, що не боїться показувати себе справжню.

Так, 59-річна народна артистка України опублікувала ранкові кадри без макіяжу та фільтрів, на яких постала у максимально природному вигляді. Чесними світлинами знаменитість поділилася в Instagram. Ольга зазнімкувала себе одразу після пробудження, позуючи в ліжку.

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Акторка не стала приховувати ані обличчя без косметики, ані природних рис зовнішності. Цікаво, що наприкінці серпня Сумська відзначатиме 60-річний ювілей. Разом із фотографіями Ольга залишила емоційний текст про непрості думки та щоденні випробування, які змушують її переосмислювати звичні речі.

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

«Важкі думки щодня… Кожен день — це випробування… Але водночас і шанс стати сильнішою, мудрішою та ближчою до себе. Все це вчить нас цінувати прості речі, берегти близьких і не втрачати віру в себе», — написала акторка.

Під публікацією Сумську підтримали численні підписники та її колеги. Одні засипали компліментами, а інші відзначили природність артистки та побажали їй сил.

  • «Дуже красива!» — Наталка Денисенко

  • Обіймаю міцно. Ви дуже сильна і дуже світла людина

  • Найгарніша жінка країни. Бережіть себе! Ви — наш скарб

  • Справжня. Ми всі зараз актори, кожного дня вдаємо, що тримаємося і все добре

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua показувала фото зірок без макіяжу — який вигляд мають Білик, Могилевська, Сумська та інші без косметики.

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