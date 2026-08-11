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- Астрологія
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Найкритичніша ситуація: відомий астролог назвав найнебезпечніші міста України
Відомий астролог також перелічив безпечні міста України та розповів, чого очікувати від російського режиму.
Відомий астролог Влад Росс назвав найнебезпечніші міста України, які може обстрілювати Росія. Серед них — Київ, Одеса, Запоріжжя, Харків, Суми та Миколаїв.
Про це він сказав на ютуб-каналі «Астрофеномен».
Влад Росс зазначив, що є ряд міст, які Росія може обстрілювати. Проте є і такі місця, де буде безпечно.
«Найкритичніша ситуація у таких міст, як Одеса, Харків, Суми, Запоріжжя, Миколаїв, Нікополь. Там складна ситуація. Найбільший жах — це Київ. Більш-менш буде на Закарпатті, у Чернівцях. У центрі України більш-менш спокійно у Черкасах. Якщо ви боїтесь у Києві, їдьте у Житомир», — сказав Влад Росс.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.