Найкритичніша ситуація: відомий астролог назвав найнебезпечніші міста України

Влад Росс / © ТСН

Реклама

Відомий астролог Влад Росс назвав найнебезпечніші міста України, які може обстрілювати Росія. Серед них — Київ, Одеса, Запоріжжя, Харків, Суми та Миколаїв.

Про це він сказав на ютуб-каналі «Астрофеномен».

Реклама

Влад Росс зазначив, що є ряд міст, які Росія може обстрілювати. Проте є і такі місця, де буде безпечно.

Реклама

«Найкритичніша ситуація у таких міст, як Одеса, Харків, Суми, Запоріжжя, Миколаїв, Нікополь. Там складна ситуація. Найбільший жах — це Київ. Більш-менш буде на Закарпатті, у Чернівцях. У центрі України більш-менш спокійно у Черкасах. Якщо ви боїтесь у Києві, їдьте у Житомир», — сказав Влад Росс.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Новини партнерів